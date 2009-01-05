Échangeur multimodal de Joué-lès-Tours (A85) : une nouvelle connexion entre l’A85 et le sud de la métropole

Situé à proximité de la zone d'activités de la Liodière, à l'interface entre Tours Métropole Val de Loire et la Communauté de communes Touraine Vallée de l'Indre, le secteur constitue un point stratégique pour les mobilités du sud métropolitain. Il manque aujourd'hui une connexion directe entre l'A85 et ce secteur, ce qui concentre les flux sur le réseau routier local.

Commandé par l'État, porté par VINCI Autoroutes et financé à 100 % par Tours Métropole Val de Loire, le projet créera une nouvelle connexion entre l'A85 et le sud de la métropole. Pensé comme un pôle d'échanges multimodal, il facilitera les correspondances entre voiture, transports collectifs, covoiturage, mobilités cyclables et futurs cars express sur autoroute.