Pôle d’échanges multimodal d’Esvres-sur-Indre : un nouveau pôle de mobilités à la sortie n°10 de l’A85
Autoroute Bas Carbone - Autoroute A85
Implanté à la sortie n°10 de l’A85, le futur pôle d’échanges multimodal d’Esvres-sur-Indre facilitera les correspondances entre les cars express, les lignes du réseau Rémi, le covoiturage et la voiture. Situé à proximité immédiate de la zone d’activités Even’Parc, il offrira de nouvelles solutions de déplacement aux habitants, aux salariés et aux usagers de Touraine Vallée de l’Indre.
Pourquoi créer un pôle d’échanges multimodal à Esvres-sur-Indre ?
Le site d’Esvres-sur-Indre a été retenu pour sa position stratégique à la sortie n°10 de l’A85, sur le territoire de la Communauté de communes Touraine Vallée de l’Indre. Accessible depuis l’autoroute et la RD943, il permettra de mieux desservir un secteur aujourd’hui encore peu couvert par les transports collectifs.
À proximité immédiate, Even’Parc est un parc d’activités écolabellisé de près de 50 hectares qui accueille une centaine d’entreprises et environ 800 emplois. Le futur PEM accompagnera le développement de ce pôle économique en proposant de nouvelles solutions de mobilité aux salariés, aux habitants et aux usagers du secteur.
Desservi par les futurs cars express sur l’A85 et la ligne F du réseau Rémi, le PEM offrira une alternative complémentaire à la voiture individuelle. Son parking-relais d’environ 110 places et son aire de covoiturage faciliteront l’accès aux transports collectifs, notamment pour les déplacements entre le domicile et le lieu de travail.
110 places
disponibles
dans le parking-relais
1 quai
dédié aux cars express
et aux lignes du réseau Rémi
1 aire
de covoiturage
sur le PEM
Une 100aine
d’entreprises
et environ 800 emplois à Even’Parc
100 %
financé
par VINCI Autoroutes
2031
mise en service
prévisionnelle
Où en est le projet ?
Le projet est actuellement en phase d’études : trafic, topographie, géotechnique, faune et flore, enjeux socio-économiques, qualité de l’air, acoustique et réseaux existants. Ces études permettent de mieux connaître le site et de préciser les caractéristiques du futur aménagement. À ce stade, le projet n’est pas figé. La concertation publique permettra de l’enrichir grâce aux observations et aux propositions formulées par le public avant sa finalisation.
Que prévoit le projet ?
Le projet prévoit la création d’un pôle d’échanges multimodal à la sortie n°10 de l’A85. Il comprendra notamment :
- un parking-relais d’environ 110 places ;
- des bornes de recharge pour les véhicules électriques ;
- un quai dédié aux cars express et aux lignes de bus du réseau Rémi ;
- un abri pour les voyageurs ;
- une aire de covoiturage ;
- un carrefour giratoire permettant de sécuriser l’accès au PEM depuis la bretelle de sortie de l’A85 ;
- des aménagements facilitant les correspondances entre les différents modes de transport.
Conçu comme un lieu de connexion entre plusieurs solutions de mobilité, le futur PEM permettra de passer plus facilement de la voiture aux cars express, aux lignes du réseau Rémi ou au covoiturage.
Où sera situé le futur PEM ?
Le projet sera implanté à la sortie n°10 de l’A85, sur la commune d’Esvres-sur-Indre, à proximité de la RD943 et de la zone d’activités Even’Parc.
Cette localisation permettra de desservir les communes de Touraine Vallée de l’Indre et de faciliter les déplacements vers l’agglomération tourangelle. Elle améliorera également l’accessibilité d’Even’Parc et des autres pôles d’emploi du secteur.
Quels bénéfices concrets ?
Le futur PEM réunira sur un même site les cars express sur l’A85, la ligne F du réseau Rémi, un parking-relais et une aire de covoiturage. Cette organisation permettra aux usagers de passer plus facilement d’un mode de déplacement à un autre.
En proposant des alternatives complémentaires à l’usage individuel de la voiture, le PEM favorisera le recours aux transports collectifs et au covoiturage, notamment pour les trajets entre le domicile et le lieu de travail.
Implanté à proximité immédiate d’Even’Parc, le PEM améliorera l’accessibilité de ce pôle économique, qui accueille une centaine d’entreprises et environ 800 emplois. Il offrira de nouvelles solutions de déplacement aux salariés, aux entreprises et aux habitants du secteur.
Le projet contribuera à mieux desservir un secteur aujourd’hui encore peu couvert par les transports collectifs. Il accompagnera le développement économique d’Esvres-sur-Indre et les nouveaux besoins de mobilité de Touraine Vallée de l’Indre.
Le PEM d’Esvres-sur-Indre s’inscrit dans le développement du Service Express Régional Métropolitain de Touraine. Aux côtés des gares, des lignes de transport collectif et des autres pôles d’échanges, il contribuera à construire un réseau de mobilité plus cohérent, plus accessible et mieux connecté à l’échelle de la Touraine.
Comment le projet prend-il en compte l'environnement ?
Le projet applique la démarche Éviter, Réduire, Compenser (ERC) à chaque enjeu environnemental :
- Insertion paysagère : conception d’aménagements adaptés au paysage, au cadre de vie et aux caractéristiques du site ;
- Sobriété foncière : optimisation des emprises afin de limiter autant que possible la consommation de nouveaux espaces ;
- Acoustique : analyse de l’environnement sonore afin d’identifier, si nécessaire, les mesures les plus adaptées ;
- Qualité de l’air : réalisation d’études spécifiques dont les résultats seront présentés dans le cadre des procédures réglementaires ;
- Biodiversité : prise en compte des inventaires écologiques réalisés sur un cycle biologique complet afin d’adapter le projet aux espèces et aux milieux recensés ;
- Eau : études destinées à assurer une gestion adaptée des eaux pluviales, à préserver les écoulements naturels et à protéger la qualité de la ressource.
Comment participer à la concertation ?
Du 2 novembre au 15 décembre 2026, vous êtes invités à donner votre avis sur le projet de pôle d’échanges multimodal d’Esvres-sur-Indre.