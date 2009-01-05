Pôle d’échanges de Tours-Centre (A10) : une porte d’entrée multimodale vers le cœur de Tours

Situé au niveau de la sortie n°21 de l’A10, le site constitue l’un des principaux accès au centre-ville de Tours. Plus de 30 000 véhicules empruntent chaque jour cet échangeur pour rejoindre la gare, les commerces, les services et les grands équipements métropolitains.

Sa localisation en fait un site particulièrement adapté pour développer les transports collectifs et les mobilités partagées. Desservi par les futurs cars express sur autoroute, il bénéficiera également de connexions avec plusieurs lignes de bus Fil Bleu, la future ligne 2 de BHNS, les lignes régionales Rémi ainsi que les itinéraires cyclables du territoire.

Le futur PEM permettra ainsi aux usagers de poursuivre leur trajet vers le cœur de la métropole en transports collectifs, à vélo ou à pied, sans nécessairement utiliser leur voiture jusqu’à leur destination finale.