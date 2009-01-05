Pôle d’échanges de Tours-Centre (A10) : une porte d’entrée multimodale vers le cœur de Tours
Autoroute Bas Carbone - Autoroute A10
Implanté au niveau de la sortie n°21 de l’A10, le projet de pôle d’échanges multimodal (PEM) de Tours-Centre facilitera les correspondances entre les futurs cars express sur autoroute, les bus Fil Bleu, une ligne de Bus à Haut Niveau de Service (BHNS), des lignes régionales Rémi, le vélo et la marche. Il offrira de nouvelles possibilités pour rejoindre le centre-ville de Tours autrement qu’en voiture individuelle.
Pourquoi créer un pôle d’échanges multimodal à la sortie de l’A10 à Tours-centre ?
Situé au niveau de la sortie n°21 de l’A10, le site constitue l’un des principaux accès au centre-ville de Tours. Plus de 30 000 véhicules empruntent chaque jour cet échangeur pour rejoindre la gare, les commerces, les services et les grands équipements métropolitains.
Sa localisation en fait un site particulièrement adapté pour développer les transports collectifs et les mobilités partagées. Desservi par les futurs cars express sur autoroute, il bénéficiera également de connexions avec plusieurs lignes de bus Fil Bleu, la future ligne 2 de BHNS, les lignes régionales Rémi ainsi que les itinéraires cyclables du territoire.
Le futur PEM permettra ainsi aux usagers de poursuivre leur trajet vers le cœur de la métropole en transports collectifs, à vélo ou à pied, sans nécessairement utiliser leur voiture jusqu’à leur destination finale.
Plus de 30 000 véhicules
empruntent
chaque jour l’échangeur n°21
2 quais
dédiés
aux bus et aux futurs cars express
1 arrêt minute
accessible
depuis l’avenue Georges-Pompidou
5 lignes de bus
et 1 future ligne de BHNS
accessibles à proximité
100 %
financé
par VINCI Autoroutes
2031
Mise en service
prévisionnelle
Où en est le projet ?
Le projet est actuellement en phase d’études : trafic, topographie, géotechnique, faune et flore, enjeux socio-économiques, qualité de l’air, acoustique et réseaux existants. Ces études permettent de mieux connaître le site et de préciser les caractéristiques du futur aménagement. À ce stade, le projet n’est pas figé. La concertation publique permettra de l’enrichir grâce aux observations et aux propositions formulées par le public avant sa finalisation.
Que prévoit le projet ?
Le projet prévoit la création d’un pôle d’échanges multimodal au niveau de l’échangeur n°21 de l’A10, à l’entrée de Tours-Centre. Il comprendra notamment :
- un quai dédié aux bus et aux futurs cars express sur autoroute ;
- un abri pour les voyageurs ;
- un arrêt minute facilement accessible depuis l’avenue Georges-Pompidou ;
- des connexions directes avec les lignes de bus Fil Bleu et la future ligne 2 de BHNS ;
- des correspondances avec les lignes régionales Rémi ;
- des liaisons avec les aménagements cyclables existants, notamment le long du quai de la Loire et du boulevard Heurteloup ;
- des cheminements sécurisés pour les piétons et les correspondances entre les différents modes de transport.
Le futur PEM sera conçu comme un point de connexion entre les réseaux autoroutiers, les transports collectifs urbains et régionaux et les mobilités actives.
Où sera situé le futur PEM ?
Le projet sera implanté au niveau de la sortie n°21 de l’A10, à l’entrée du centre-ville de Tours, à proximité de l’avenue Georges-Pompidou.
Sa localisation permettra de rejoindre facilement le centre-ville, la gare de Tours, les commerces, les services et les principaux équipements métropolitains grâce aux nombreuses lignes de transport collectif accessibles depuis le site.
Quels bénéfices concrets ?
Le PEM permettra de connecter les futurs cars express sur autoroute aux lignes de bus Fil Bleu, à la future ligne 2 de BHNS, aux lignes régionales Rémi ainsi qu’aux itinéraires cyclables et aux cheminements piétons.
Situé sur l’un des principaux accès au centre-ville, le futur PEM permettra aux usagers de poursuivre leur trajet autrement qu’en voiture individuelle. Il favorisera ainsi le développement des transports collectifs, des mobilités actives et du report modal à l’entrée de la ville.
Le projet améliorera l’accès au centre-ville, à la gare de Tours et à la gare de Saint-Pierre-des-Corps, aux commerces, aux services et aux grands équipements métropolitains. Il desservira également un secteur qui concentre une part importante des emplois de l’aire urbaine.
Le PEM de Tours-Centre s’inscrit dans le développement du Service Express Régional Métropolitain de Touraine. Aux côtés des gares, des transports collectifs et des autres pôles d’échanges, il contribuera à construire un réseau de mobilité plus cohérent, plus lisible et mieux connecté.
L’aménagement s’appuiera sur un site déjà fortement marqué par les infrastructures de transport. Il permettra de mieux organiser les correspondances tout en limitant autant que possible la consommation de nouveaux espaces.
Comment le projet prend-il en compte l'environnement ?
Le projet applique la démarche Éviter, Réduire, Compenser (ERC) à chaque enjeu environnemental :
- Sobriété foncière : optimisation des emprises existantes dans un secteur déjà fortement urbanisé afin de limiter la consommation de nouveaux espaces ;
- Insertion urbaine : conception d’aménagements adaptés à un environnement marqué par d’importants flux de circulation et par la présence de nombreuses infrastructures de transport ;
- Acoustique : analyse de l’environnement sonore afin d’identifier, si nécessaire, des mesures à mettre en place ;
- Qualité de l’air : réalisation d’études spécifiques dont les résultats seront présentés dans le cadre des procédures réglementaires ;
- Biodiversité : prise en compte des inventaires écologiques réalisés entre mars 2025 et mars 2026, qui concluent à un enjeu globalement faible sur ce site déjà fortement urbanisé ;
- Eau : études destinées à assurer une gestion adaptée des eaux pluviales et à préserver la qualité des eaux superficielles et souterraines.
Comment participer à la concertation ?
Du 2 novembre au 15 décembre 2026, vous êtes invités à donner votre avis sur le projet de pôle d’échanges multimodal de Tours-Centre.