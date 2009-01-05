Gare autoroutière de Veigné (A85) : une connexion directe entre les cars express et le train

Chaque jour, de nombreux déplacements sont réalisés entre la Communauté de communes Touraine Vallée de l’Indre et l’agglomération tourangelle pour rejoindre un lieu de travail, d’études, de soins, de commerce ou de loisirs.

Situé au croisement de l’A85 et de la RD910, le secteur des Gués de Veigné occupe une position stratégique. La RD910, axe majeur pour les déplacements du territoire, est empruntée quotidiennement par plus de 10 000 véhicules.

Le site se trouve également à quelques mètres de la halte ferroviaire des Gués de Veigné, desservie par les trains Rémi. Cette proximité permettra de créer des correspondances entre les futurs cars express sur l’A85, le train et les autres modes de déplacement.

Implantée à proximité de la zone d’activités des Gués de Veigné et de nombreux établissements économiques, la future gare autoroutière améliorera également l’accessibilité de ce bassin d’emplois pour les salariés, les entreprises et les habitants.