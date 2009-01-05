Échangeur multimodal de Rochepinard : une nouvelle porte d’entrée métropolitaine
Autoroute Bas Carbone - Autoroute A10
Le projet d'échangeur multimodal de Rochepinard prévoit la création d'un nouvel accès à l'A10 afin de fluidifier les déplacements et de mieux connecter l'est de la métropole de Tours à la gare TGV de Saint-Pierre-des-Corps. Pensé comme un véritable pôle d'échanges, il facilitera les correspondances entre voiture, transports collectifs, vélo, covoiturage et futurs cars express sur autoroute.
Pourquoi créer un échangeur multimodal à Rochepinard ?
Situé à proximité de la gare TGV de Saint-Pierre-des-Corps, des grands équipements de l'est de la métropole et de plusieurs réseaux de transport, le secteur de Rochepinard constitue un pôle stratégique pour les mobilités. Il manque aujourd'hui une connexion directe entre l'A10 et ce secteur, ce qui concentre les flux sur les échangeurs existants.
Le projet d'échangeur multimodal de Rochepinard répond à cet enjeu en créant une nouvelle porte d'entrée métropolitaine. Il facilitera les correspondances entre l'autoroute, le train et le TGV, les lignes de bus et de BHNS, les itinéraires cyclables, le covoiturage et les futurs cars express sur autoroute.
4 bretelles
d'entrée et de sortie
dans les deux sens de circulation
Près de 7000 emplois
concentrés
dans le secteur
4 milllions
de voyageurs par an
à proximité de la gare TGV de Saint-Pierre-des-Corps
2029-2023
dates de travaux
envisagées
Où en est le projet ?
Le projet est actuellement en phase d'études : trafic, topographie, géotechnique, faune et flore, qualité de l'air, acoustique, réseaux existants. À ce stade, le projet n'est pas figé. La concertation publique permet de l'enrichir avant sa finalisation.
Que prévoit le projet ?
Le projet prévoit la création d'un échangeur complet et sans péage sur l'A10, sur les communes de Tours et de Saint-Pierre-des-Corps : 4 bretelles d'entrée et de sortie, des raccordements au réseau local par giratoires, une connexion avec un pôle d'échanges multimodal et un accès facilité aux futurs cars express sur autoroute. Ce n'est pas un simple accès routier : conçu comme un échangeur multimodal, il permettra de passer facilement de la voiture au bus urbain, au train, au vélo ou au covoiturage.
Où sera situé le futur échangeur sur l'A10 ?
Le projet se situe sur l'A10, au nord du Cher, entre les quartiers résidentiels de Rochepinard, Beaujardin et Bouzignac à l'ouest, et un pôle économique et commercial majeur à l'est (Les Atlantes, IKEA, Parc des Expositions, complexe sportif de la Vallée du Cher, Marché de Gros).
Un projet au cœur de la Porte Est Métropolitaine
L'échangeur multimodal de Rochepinard est l'un des projets structurants du Projet Partenarial d'Aménagement (PPA) de la Porte Est Métropolitaine, signé en 2023. Ce programme réunit 11 partenaires autour d'une ambition commune : accompagner la transformation d'un secteur stratégique de 470 hectares au nord du Cher et à l’est de l’A10.
À proximité de la gare TGV de Saint-Pierre-des-Corps, des grands équipements métropolitains et des principaux pôles d'activités, l'échangeur constituera un maillon essentiel des mobilités métropolitaines. Il facilitera les correspondances entre l'autoroute, le train, le TGV, les lignes de bus et de BHNS, les mobilités cyclables, le covoiturage et les futurs cars express sur autoroute.
Quels bénéfices concrets ?
Le futur échangeur facilitera l'accès aux grands équipements à l'est de l'A10 (Les Atlantes, IKEA, Parc des Expositions, gare TGV) et aux quartiers résidentiels à l'ouest.
Associé à un pôle d'échanges multimodal, il facilitera les correspondances entre voiture, cars express, bus, vélo et train, et encouragera le covoiturage.
Une desserte plus directe pour les zones d'activités et pôles commerciaux de l'est tourangeau, en lien avec le futur pôle gare TGV.
Les études de trafic montrant une réduction attendue de la circulation sur le boulevard Pompidou et dans le centre-ville de Saint-Pierre-des-Corps.
La caserne de pompiers du boulevard Wagner disposera d'un accès plus rapide à l'autoroute, pour des interventions plus efficaces.
Comment le projet prend-il en compte l'environnement ?
Le projet applique la démarche Éviter, Réduire, Compenser (ERC) à chaque enjeu environnemental :
- Limitation des emprises foncières dans un secteur déjà fortement urbanisé, plusieurs variantes à l'étude
- Bruit : simulations acoustiques en cours, protections complémentaires si nécessaire (seuil réglementaire de 2 dB(A))
- Qualité de l'air : analyses en cours, résultats présentés dans le dossier d'enquête publique
- Biodiversité : inventaires écologiques en cours pour adapter le projet
- Eau : prise en compte de la proximité du Cher dans la gestion des eaux pluviales
Comment participer à la concertation ?
Du 2 novembre au 15 décembre 2026, vous êtes invités à donner votre avis sur le projet d'échangeur multimodal de Rochepinard.