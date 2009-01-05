Échangeur multimodal de Rochepinard : une nouvelle porte d’entrée métropolitaine

Situé à proximité de la gare TGV de Saint-Pierre-des-Corps, des grands équipements de l'est de la métropole et de plusieurs réseaux de transport, le secteur de Rochepinard constitue un pôle stratégique pour les mobilités. Il manque aujourd'hui une connexion directe entre l'A10 et ce secteur, ce qui concentre les flux sur les échangeurs existants.

Le projet d'échangeur multimodal de Rochepinard répond à cet enjeu en créant une nouvelle porte d'entrée métropolitaine. Il facilitera les correspondances entre l'autoroute, le train et le TGV, les lignes de bus et de BHNS, les itinéraires cyclables, le covoiturage et les futurs cars express sur autoroute.