Les projets de l'Autoroute Bas Carbone en Touraine

Le 30 janvier 2026, l'État a décidé la mise en œuvre de plusieurs projets issus du programme Autoroute Bas Carbone en Indre-et-Loire. Nouveaux pôles d'échanges multimodaux, échangeurs connectés aux transports collectifs, passerelles pour les piétons et les vélos, nouvelles protections acoustiques : ces aménagements facilitent les déplacements du quotidien, connectent mieux les modes de transport entre eux et contribuent à réduire les émissions de carbone. Portés par VINCI Autoroutes et cofinancés pour certains par Tours Métropole Val de Loire, ces projets représentent un investissement de 105,3 millions d'euros au service des habitants, des usagers et du territoire.