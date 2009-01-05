Les projets de l'Autoroute Bas Carbone en Touraine
Le 30 janvier 2026, l'État a décidé la mise en œuvre de plusieurs projets issus du programme Autoroute Bas Carbone en Indre-et-Loire. Nouveaux pôles d'échanges multimodaux, échangeurs connectés aux transports collectifs, passerelles pour les piétons et les vélos, nouvelles protections acoustiques : ces aménagements facilitent les déplacements du quotidien, connectent mieux les modes de transport entre eux et contribuent à réduire les émissions de carbone. Portés par VINCI Autoroutes et cofinancés pour certains par Tours Métropole Val de Loire, ces projets représentent un investissement de 105,3 millions d'euros au service des habitants, des usagers et du territoire.
Des projets pour des mobilités facilitées, connectées et durables
105,3 M€
investis dans les mobilités du quotidien
dans les mobilités du quotidien
8 pôles
d'échanges multimodaux
sur l'A10 et l'A85
3 passerelles
pour les piétons et les vélos
entre Loire et Cher
3 autoroutes
structurantes
en Touraine, A10, A28 et A85
Une démarche portée par trois ambitions
- Mobilités : Favoriser la mobilité partagée, les connexions entre réseaux et les alternatives à la voiture individuelle
- Environnement : Améliorer l'intégration des autoroutes dans leur environnement, les rendre plus résilientes et préserver la qualité de vie des habitants.
- Transition énergétique : Accélérer la transition énergétique sur et à proximité des autoroutes.