Les projets de l'Autoroute Bas Carbone en Touraine

Le 30 janvier 2026, l'État a décidé la mise en œuvre de plusieurs projets issus du programme Autoroute Bas Carbone en Indre-et-Loire. Nouveaux pôles d'échanges multimodaux, échangeurs connectés aux transports collectifs, passerelles pour les piétons et les vélos, nouvelles protections acoustiques : ces aménagements facilitent les déplacements du quotidien, connectent mieux les modes de transport entre eux et contribuent à réduire les émissions de carbone. Portés par VINCI Autoroutes et cofinancés pour certains par Tours Métropole Val de Loire, ces projets représentent un investissement de 105,3 millions d'euros au service des habitants, des usagers et du territoire. 

Des projets pour des mobilités facilitées, connectées et durables

105,3 M€

investis dans les mobilités du quotidien

dans les mobilités du quotidien

8 pôles

d'échanges multimodaux

sur l'A10 et l'A85 

3 passerelles

pour les piétons et les vélos

entre Loire et Cher 

3 autoroutes

structurantes

en Touraine, A10, A28 et A85

Une démarche portée par trois ambitions 

  • Mobilités : Favoriser la mobilité partagée, les connexions entre réseaux et les alternatives à la voiture individuelle
  • Environnement : Améliorer l'intégration des autoroutes dans leur environnement, les rendre plus résilientes et préserver la qualité de vie des habitants. 
  • Transition énergétique : Accélérer la transition énergétique sur et à proximité des autoroutes.