Aménagement de la bifurcation A7/A54

Des travaux de reprofilage de 2 kilomètres de chaussées sur l’autoroute A54 entre la gare de péage de Salon-Sud et la bretelle de bifurcation avec l’autoroute A7 sont réalisés, le temps d’un week-end (23 mars et 24 mars / jour et nuit), et ont nécessité une fermeture exceptionnelle de l’autoroute A54 en direction de Lyon et de Marseille avec des itinéraires de déviations prévus pour accompagner les usagers. Cette opération complexe va permettre d’améliorer le confort et la sécurité des conducteurs. 50 personnes sont mobilisées pendant tout un week-end.

En quoi consistent ces travaux ?

Les chaussées d’une plateforme autoroutière sont composées de plusieurs couches permettant d’assurer la stabilité et la durabilité de l’infrastructure routière mais aussi de garantir une meilleure adhérence et ainsi améliorer la sécurité et le confort de conduite des usagers. L’opération de reprofilage des chaussées consiste en une modification de la pente de la chaussée existante permettant le raccordement avec la future chaussée élargie.

Ces travaux sont réalisés sur les couches profondes (de bases et de liaison), ce qui nécessite un temps de séchage important entre chaque couche d’enrobé. Pour cela, il est nécessaire d’intervenir sur l’ensemble de la plateforme autoroutière de l’A54 dans le sens Arles vers Lyon et Marseille ce qui engendre sa fermeture sur un week-end complet .