Aménagement de la bifurcation A7/A54
La bifurcation A7/A54 constitue un maillon européen essentiel de l’itinéraire autoroutier reliant l’Espagne et l’Italie. Axe structurant du Sud-Est de la France, la bifurcation A7/A54, dans le secteur de Salon-de-Provence, est un nœud autoroutier important permettant de relier la Région Sud (Arles, Marseille) à la Région Occitanie (Montpellier). Les deux autoroutes A7, A54 accueillent quotidiennement un fort trafic pendulaire (domicile/travail) qui s’intensifie en période estivale.
Le projet
Aujourd'hui
À Salon-de-Provence, la bifurcation A7/A54 accueille des trafics importants en provenance de Marseille (98 000 TMJA) et de Lyon (66 000 TMJA), en constante augmentation.
De plus, la configuration actuelle de la bretelle de jonction de l’A54 vers l’A7 sud,à une seule voie de circulation, génère d’importantes congestions notamment aux heures de pointe et en période estivale.
Demain
L’aménagement prévu a pour objectif essentiel de renforcer la sécurité des usagers et d’améliorer la fluidité du trafic sur ces différents axes.
Un projet majeur en Région Sud
Au cœur de la Provence, dans le département des Bouches-du-Rhône, la bifurcation A7/A54 dessert les communes limitrophes de Salon-de-Provence, Pélissanne et Lançon-de-Provence. Véritable outil du développement économique du pays salonais, elle permet d’améliorer l’accessibilité à ce territoire dynamique.
Historique du projet
- 2019 : Enquête publique
- 2020 : Le Préfet des Bouches-du-Rhône déclare le projet d'utilité publique
- Hiver 2023 : Installation des entreprises et démarrage effectif des premiers travaux
- Été 2025 : Fin des travaux
En quoi consistent les travaux ?
Le chantier est un projet capacitaire mais qui fait en sorte d’améliorer l’insertion environnementale; il comprend plusieurs aménagements :
- Le doublement de la bretelle de jonction Arles/Marseille avec :
- La création d’une voie supplémentaire sur l’autoroute A54, en amont de la bretelle de jonction Arles/Marseille (1)
- La création d’une voie d’insertion supplémentaire sur l’autoroute A7, dans le prolongement de la bretelle de jonction Arles/Marseille (2)
- La reconfiguration de l’accès à la bretelle de jonction Marseille/Arles (3)
- La création d’un dispositif de traitement des eaux de ruissellement avant le rejet dans le milieu naturel
Un planning optimisé
L’organisation de ce projet d’envergure a été minutieusement pensée pour limiter au maximum la gêne aux usagers des autoroutes. Le calendrier des travaux a été optimisé et la circulation maintenue sur les autoroutes A7 et A54.
Sur les phases de chantier les plus impactant, les travaux sont réalisés de nuit, lorsque le trafic est moins dense et des déviations sont mise en place afin d’accompagner les usagers dans leurs déplacements.
3
communes concernées :
Lançon-Provence, Pélissanne, Salon-de-Provence
40 000
véhicules/jour
sur les bretelles à aménager
600
mètres de voies de décélération
rajoutée sur l'A7
1 000
mètres de voies créés
sur l'A54
5
bassins de protections de la ressource en eau
créés
3
ponts
modifiés
29
millions d'euros investis
par VINCI Autoroutes
2
ans de travaux
Fin 2023 - Été 2025
Le chantier
Les principales zones de travaux
Sur l'A54 augmenter la capacité de la bretelle Arles/Marseille
Doublement de la bretelle de jonction Arles/Marseille en 2 points
La configuration actuelle de la bretelle reliant l’autoroute A54 à l’autoroute A7 sud, à une seule voie de circulation, génère d’importantes congestions, notamment aux heures de pointe et en période estivale (plus de 53 000 véhicules/jour en trafic moyen journalier annuel).
Pour permettre d’augmenter la capacité de la bretelle, deux aménagements vont intervenir pour accueillir le flux de véhicules sur cette zone.
Ce seront au total 1000 m de nouvelles voies créées comprenant :
– le doublement de la voie existante sur l’A54, en amont de la bretelle de jonction Arles/Marseille
– la création d’une voie d’insertion supplémentaire sur l’autoroute A7, dans le prolongement de la bretelle de jonction Arles/Marseille.
focus sur les travaux de reprofilage des chaussées
Des travaux de reprofilage de 2 kilomètres de chaussées sur l’autoroute A54 entre la gare de péage de Salon-Sud et la bretelle de bifurcation avec l’autoroute A7 sont réalisés, le temps d’un week-end (23 mars et 24 mars / jour et nuit), et ont nécessité une fermeture exceptionnelle de l’autoroute A54 en direction de Lyon et de Marseille avec des itinéraires de déviations prévus pour accompagner les usagers. Cette opération complexe va permettre d’améliorer le confort et la sécurité des conducteurs. 50 personnes sont mobilisées pendant tout un week-end.
En quoi consistent ces travaux ?
Les chaussées d’une plateforme autoroutière sont composées de plusieurs couches permettant d’assurer la stabilité et la durabilité de l’infrastructure routière mais aussi de garantir une meilleure adhérence et ainsi améliorer la sécurité et le confort de conduite des usagers. L’opération de reprofilage des chaussées consiste en une modification de la pente de la chaussée existante permettant le raccordement avec la future chaussée élargie.
Ces travaux sont réalisés sur les couches profondes (de bases et de liaison), ce qui nécessite un temps de séchage important entre chaque couche d’enrobé. Pour cela, il est nécessaire d’intervenir sur l’ensemble de la plateforme autoroutière de l’A54 dans le sens Arles vers Lyon et Marseille ce qui engendre sa fermeture sur un week-end complet .
Sur l’A7 améliorer l’insertion Marseille/Arles
Prolongement de l'accès à la bretelle A7/A54 vers Arles
Pour faciliter et sécuriser l’accès à la bifurcation, la voie d’insertion de l’A7 en provenance de Marseille vers l’A54 en direction d’Arles, va être prolongée de 600 m.
Focus sur les 3 ouvrages d’art modifiés
Le projet d’amélioration de la bifurcation A7/A54 représente un chantier d’envergure, qui nécessite la modification de 3 ouvrages d’art.
- Sur l’A54, l’aménagement de la voie supplémentaire nécessite de remplacer le tablier Sud du pont autoroutier qui enjambe le canal EDF. (opération coup de poing – 2025 )
- Sur l’A7, 2 ponts sont concernés pour permettre l’élargissement de la plateforme autoroutière :
- D’une part, le pont qui accueille la RD 68 qui a été démoli et sera reconstruit en lieu et place. L’A7 ne sera fermée que deux nuits pour limiter la gêne des usagers lors de la déconstruction de l’ouvrage d’art et pour le ripage de la nouvelle charpente. La reconfiguration des bretelles de jonction Marseille / Arles et Arles/Marseille nécessite l‘élargissement de la plateforme autoroutière actuelle de l’A7. L’ouvrage actuel de franchissement de l’A7 par la RD68 n’est pas compatible avec cet élargissement ce qui a impliqué la démolition de l’ouvrage existant.
- D’autre part, le pont surplombant la Touloubre sera élargi pour permettre le doublement de la voie d’insertion sur l’ A7 en direction de Marseille.
Pourquoi déconstruire le pont de la RD68 sur l’A7 ?
Le pont de la RD68, d’une longueur de 60 m et d’une largeur de 10 m, ne sera plus adapté, au nouveau profil de l’autoroute, élargie. La démolition puis la reconstruction de cet ouvrage est une condition essentielle pour permettre d’engager les travaux d’aménagement de la bifurcation A7/A54. Un nouvel ouvrage plus long (75 m) et plus large (15 m) sera construit en lieu et place de l’ancien pont entre le printemps 2024 et le 1er trimestre 2025.
En quoi consistent ces travaux ?
La démolition d’un ouvrage d’art est une opération très technique nécessitant la fermeture de l’A7, une nuit, au niveau de l’ouvrage dans les 2 sens de circulation et la déviation de la RD 68 au niveau du pont démoli. Pour les usagers de la RD68, les déviations mises en place au niveau de l’ouvrage démoli, seront conservées jusqu’à la reconstruction d’un nouvel ouvrage dont l’achèvement est prévu début 2025.
Cette opération préparée depuis de longs mois par les équipes de VINCI Autoroutes et du Groupement constitué de Bouygues TP Régions France (mandataire), Colas, Aximum, Perrier TP et Berthold avec le Coordonnateur Sécurité Prévention Santé (Europacte) s’est déroulée la nuit du samedi 16 mars 2024 de 20h00 au dimanche 17 mars à 8h00 en un temps record.
Etape 1 :
Après la fermeture de l’A7 dans les 2 sens et la mise en place du balisage adapté, les engins de chantier se déploient depuis la base vie du chantier située aux abords du pont. Un véritable matelas de protection de l’autoroute composé de 1 500 m3 de matériaux granulaires est mis en place sous le pont. Ce « tapis » va protéger l’autoroute des morceaux de pont que les grignoteuses vont laisser tomber.
Etape 2 :
Les 4 grignoteuses entrent en action pour l’opération « Grignotage du tablier » (la partie supérieure du pont). 2 pelles cisaille équipées de brise roche hydraulique complètent le dispositif.
Etape 3 :
Dans un deuxième temps, les 4 pelles attaquent le grignotage des piles du pont sur l’autoroute A7. Les 4 camions commencent l’évacuation des 550 m3 de gravats issus du tablier. Ceux-ci sont stockés sur le site en attendant d’être revalorisés et réutilisés sur le chantier.
Etape 4 :
Déblaiement des derniers gravats générés par la démolition des piles et balayage des voies de l’autoroute A7.
Etape 5 :
Fin de l’opération et remise en circulation de l’autoroute pour 8h00.
Les étapes clés de la réalisation du nouveau pont
Le chantier prévoit l’ajout d’une deuxième voie à la bretelle de jonction entre Arles et Marseille ainsi que la reconfiguration de l’accès de Marseille vers Arles. L’ancien ouvrage (10m de large et 60m de long) qui ne répondait pas aux besoins du projet d’élargissement de la plateforme autoroutière, a été démoli en mars 2024 pour permettre la reconstruction d’un nouvel ouvrage plus large (14 m) et plus long (75 m), mieux adapté aux futurs flux de circulation.
A noter que le nouvel ouvrage reposera sur les deux culées (piles de rive) et ne comportera pas de pile
centrale.
Zoom sur la fabrication de la charpente métallique : un ouvrage hors normes !
Depuis le printemps 2024, plusieurs étapes essentielles à la reconstruction du pont ont été menées par les entreprises : construction des culées qui supporteront le nouvel ouvrage, fabrication et assemblage sur le site du chantier de la charpente métallique par l’entreprise Berthold.
Etape 1 : La fabrication en usine
La fabrication de la charpente métallique du pont a été confiée à l’entreprise Berthold, acteur français historique basé en Lorraine, spécialisé dans les structures métalliques depuis 1949.
L’équipe de Berthold, constituée de soudeurs, assembleurs et peintres, a passé près de 50 jours à fabriquer les composants en usine, suivis de 30 jours pour la peinture.
Etape 2 : L’assemblage sur site
Après la phase de conception et d’usinage des différents éléments de la charpente, composée de 98 poutrelles de 57 mètres de long, pesant chacune entre 28 et 39 tonnes (soit un poids total de 454 tonnes), chaque partie a été assemblée sur une plateforme de 2 000 m² spécialement aménagée à proximité du futur pont.
Après plusieurs mois de travaux préparatoires et de fabrication de la charpente métallique, la pose de cette dernière a été effectuée au cours de la nuit du samedi 12 octobre 2024. Cette étape technique et cruciale a consisté à déplacer la charpente métallique de 454 tonnes depuis la zone de montage, située sur le chantier, jusqu’aux appuis de l’ouvrage, à l’aide de remorques modulaires autopropulsées (Self Propelled Modular Transporter – SPMT) capables de transporter des charges volumineuses et lourdes.
Elle marque une nouvelle phase dans la reconstruction du pont de la RD68 qui enjambe l’A7 et dont l’allongement était nécessaire dans le cadre du doublement de la bretelle de jonction d’Arles vers Marseille et de la reconfiguration de l’accès à la bretelle de jonction de Marseille vers Arles.
Cette opération exceptionnelle a été réalisée en une nuit, pour limiter la gêne à la circulation, et a nécessité des ressources techniques considérables ainsi qu’une coordination irréprochable. Elle a été conduite par un groupement d’entreprises spécialisées dans les travaux de génie civil et d’infrastructure comprenant Fagioli, en collaboration avec Berthold pour la gestion des vérins ainsi que d’autres acteurs clés du chantier comme Bouygues TP Régions France, Colas, Aximum, et Perrier TP, sous la coordination de VINCI Autoroutes.
La suite des travaux
Après la pose de la charpente, les travaux se poursuivront avec le bétonnage, la mise en appui et l’étanchéité du nouvel ouvrage. Cette étape est un préalable nécessaire avant la mise en œuvre des enrobés et l’installation des dispositifs de retenus. L’ouvrage sera mis en service au printemps 2025, marquant la fin de cette étape complexe et le rétablissement complet de la circulation sur la RD68. A termes, le pont accueillera le flux de véhicules sur deux voies ainsi que de nouveaux aménagements cyclables pour favoriser les déplacements doux sur le secteur.
Une "opération coup de poing" de 10 semaines sur l’a54 du 6 janvier au 14 mars 2025
Afin de renforcer la sécurité et d’améliorer la fluidité sur la bifurcation A7/A54, VINCI Autoroutes a programmé une opération de remplacement du pont de l’A54 enjambant le canal EDF. Un chantier exceptionnel qui s’est déroulé du 6 janvier au 7 mars 2025 et qui s’est terminé avec une semaine d’avance.
Cette intervention visait à disposer d’un pont sud plus large en vue de créer une deuxième voie sur la bretelle d’accès en provenance d’Arles et en direction de Marseille, renforçant ainsi durablement la fluidité et la sécurité de cet axe stratégique.
Une intervention exceptionnelle
L’intervention sur le pont de l’A54 enjambant le canal EDF, prévue pour une durée de 10 semaines, a fait l’objet d’une opération dite « coup de poing », exceptionnelle par la technicité et les moyens déployés, avec pour objectif majeur : réduire au maximum la gêne aux usagers.
Des mesures d’exploitation spécifiques
Des mesures d’exploitation spécifiques ont été nécessaires pendant toute la durée de ces opérations, notamment la fermeture, jour et nuit et y compris les week-ends, de la bretelle reliant l’A7 en provenance de Lyon à l’A54.
La circulation a été maintenue sur les autoroutes A7 et A54 ainsi que sur les autres bretelles de la bifurcation pendant toute la durée des travaux, dans les deux sens de circulation.
Les étapes clés du remplacement du pont sur l’A54
Depuis l’été 2024, plusieurs étapes préalables à la démolition et la reconstruction du tablier sud du pont surplombant le canal EDF ont été mises en œuvre : travaux sur le terre-plein central, allongement de l’ouvrage situé rue Conrad Chastel et passant sous l’A54… L’opération « coup de poing », qui s’est tenue du 6 janvier au 7 mars 2025, constituait la dernière étape de ce chantier d’élargissement de cet ouvrage.
Ces travaux, d’une grande complexité, impliquait la démolition complète du tablier sud du pont existant et son remplacement intégral. Une grue colossale de 77 mètres de hauteur et d’une portée de 70 mètres a été déployée pour manipuler les éléments clés du chantier, notamment des charpentes métalliques pouvant atteindre le poids de 120 tonnes chacune.
Etape 1 : La déconstruction de l’ancien ouvrage
Etape 1 : La déconstruction de l’ancien ouvrage
Étape 2 : La construction du nouvel ouvrage élargi
63 M de longueur et 13 M de largeur
Dimension du pont actuel
480
mètres cubes
de béton démoli sur l'ancien tablier
12
poutres
de 30 M de longueur déposées de l'ancien tablier
63 M de longueur et 16 M de largeur
Dimension du nouveau pont
245
tonnes
Poids de la nouvelle charpente métallique
42
dalles
préfabriquées de 12 tonnes chacune composent le nouvel ouvrage
77
M
Hauteur de la grue flèche relevée
120
tonnes
Capacité de charge de la grue
+ de 140
personnes mobilisées
Semaine et week-end pendant 10 semaines
L'environnement préservé
Parce que les activités de VINCI Autoroutes ont des incidences directes ou indirectes sur les milieux naturels, leur préservation fait partie intégrante des processus de conception, de réalisation et d’exploitation. Il s’agit de réduire au maximum leur impact tout au long du cycle de vie des projets.La démarche « Éviter, Réduire, Compenser » constitue une dimension incontournable dans le chantier d’envergure de la bifurcation A7/A54.
Les mesures compensatoires sur le chantier
Le projet d’aménagement de la bifurcation A7/A54 permet une mise à niveau environnementale des 2 autoroutes sur le secteur.
Préserver la ressource en eau
Le chantier de la bifurcation A7/A54 prévoit la création d’un réseau d’assainissement avec 5 bassins de protection de la ressource en eau qui permettront de collecter et traiter les eaux de pluie tombées sur la chaussée avant leur rejet dans le milieu naturel ainsi que des mesures de compensation des crues avec un gain de 2,5 hectares
Comment ça fonctionne ?
- Collecte des eaux de pluies issues de la plateforme autoroutière
- Passage dans les caniveaux puis dans les collecteurs
- Arrivée dans le bassin, le traitement se fait par décantation des eaux issues des voies de circulation, afin d’éviter tout risque d’altération des milieux environnants.
- Rejet de l'au dans le milieu naturel
Préserver la biodiversité
De forts enjeux ont été identifiés au niveau de la biodiversité, qui donneront lieu à des mesures d’accompagnement :
- L’aménagement de gîtes pour l’accueil du lézard Ocellé, pour limiter l’impact sur les habitats naturels de cette espèce ;
- L’installation de clôtures pour tenir la petite faune éloignée du chantier et ainsi la protéger ;
- La définition et le suivi des projets environnementaux seront confiés à un bureau d’études spécialisé, qui travaillera en lien avec les associations environnementales.
- VINCI Autoroutes s’est engagé à restaurer les berges de la Touloubre.
Limiter l’empreinte environnementale de l’infrastructure dans le cadre de ce projet
Sur ce chantier, cela signifie :
- 2 500 t de CO2 économisé, soit plus de 1,4 milliard de km parcourus en TGV
- 100 % des matériaux issus de la déconstruction du pont qui accueille la RD68 sont triés et recyclés : réutilisation du béton concassé sur ce chantier et à proximité
- 100 % de la ferraille réorientée vers une fili�ère sidérurgique pour être réutilisée
- 100 % des eaux du chantier recyclées