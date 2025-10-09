Duplex A86 : fermetures nocturnes entre le mercredi 15 et le vendredi 17 octobre 2025

Conformément à son engagement, VINCI Autoroutes contrôle, entretient et fait évoluer ses infrastructures. Dans ce cadre, des travaux de maintenance seront menés par les équipes de VINCI Autoroutes sur les équipements du Duplex A86 au cours des 2 nuits du mercredi 15 au vendredi 17 octobre 2025, de 21h à 6h.

Le Duplex A86 sera par conséquent fermé au cours de ces 2 nuits, de 21h à 6h. Des itinéraires de déviation seront mis en place par le réseau secondaire pendant cette période.

Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour informer les clients en temps réel :