Bifurcation A7/A54 : les premières photos du chantier

Après les premiers travaux préparatoires réalisés au dernier trimestre 2023 (déboisement, défrichement, mise en place des clôtures), le projet est entré en ce début d’année, dans une nouvelle phase plus visible. Les entreprises se déploient sur plusieurs zones. Des opérations de terrassement sur l’A54 dans le sens Arles vers Marseille, se déroulent de part et d’autre du canal EDF, mais aussi dans son prolongement vers l’A7 pour permettre l’élargissement à 2 voies de la bretelle de jonction Arles/Marseille.

Simultanément, des activités de défrichement sont en cours et notamment les cannes de Provence (plante invasive), le long de l’autoroute pour faciliter la mise en place de cinq bassins destinés à protéger la ressource en eau. L’ensemble du bois issu de ces opérations de défrichement est valorisé : les copeaux sont commercialisés comme combustible pour alimenter des chaudières. Les rhizomes des cannes de Provence, considérés comme espèces invasives, sont également broyés séchés et réutilisés comme engrais pour la terre.

Enfin des zones de stockage ont été créés pour accueillir les matériaux issus des terrassement des bassins qui sont revalorisés sur site notamment pour la construction des remblais qui vont accueillir les futurs aménagements.

Actuellement, ce sont plus de 60 personnes et une dizaine d’engins qui interviennent 5 jours sur 7 sur ce chantier.



