Bifurcation A7/A54 : Découvrez le film de reprofilage des chaussées, opération de haute précision

La reconfiguration des chaussées des bretelles de l’A54 vers A7 a nécessité la fermeture de l’A54, le week-end du 23 et 24 mars 2024 dernier. Il s’agissait d’une étape importante du projet d’amélioration de la bifurcation A7/A54. Ces travaux de reprofilage ont été réalisés sur 2 kilomètres de chaussées sur l’autoroute A54 entre la gare de péage de Salon-Sud et la bretelle de bifurcation avec l’autoroute A7 dans le sens Arles vers Marseille et Lyon. Pour mieux comprendre cette opération d’envergure, découvrez, le film de cette opération coup de poing réalisés en un temps record.