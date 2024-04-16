Bifurcation A7/A54 - Démolition pont RD68/A7 : des invités impressionnés par cette opération exceptionnelle

Les membres du comité du quartier, voisin du projet, étaient également au rendez-vous pour se rendre compte des opérations titanesques mises en œuvre par VINCI Autoroutes pour améliorer à terme leur mobilité sur le secteur.

Jean-Marc ZULESI, accompagné par Xavier Richer de Forges, Directeur de la Maîtrise d’Ouvrage ASF Est, a voulu rappeler à cette occasion “la reconnaissance de l’État à ces femmes et ces hommes travaillant de nuit”.



