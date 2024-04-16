Travaux
Bifurcation A7/A54 - Démolition pont RD68/A7 : des invités impressionnés par cette opération exceptionnelle
Cette étape importante du chantier a été l’occasion pour les parties prenantes du projet de venir assister à cette opération spectaculaire. Une première expérience hors du commun, que les élus des villes de Salon-de-Provence, de Pélissanne et de Lançon-de-Provence, sans oublier Jean Marc ZULESI, député de la circonscription, et les représentants du Département, avec notamment Marie Pierre CALLET, Vice-Présidente déléguée aux routes ont vécu en direct avec les équipes chargées de ce grand chantier.
Les membres du comité du quartier, voisin du projet, étaient également au rendez-vous pour se rendre compte des opérations titanesques mises en œuvre par VINCI Autoroutes pour améliorer à terme leur mobilité sur le secteur.
Jean-Marc ZULESI, accompagné par Xavier Richer de Forges, Directeur de la Maîtrise d’Ouvrage ASF Est, a voulu rappeler à cette occasion “la reconnaissance de l’État à ces femmes et ces hommes travaillant de nuit”.
Marie-Pierre CALLET, Vice-Présidente du Département déléguée aux routes, s’est félicitée de la reconstruction du pont “avec une piste cyclable car la mobilité douce est importante“.
David YTIER, adjoint aux finances de la Ville de Salon, ne cachait pas son enthousiasme de voir l’un de ces chantiers liés à l’autoroute avancer, “pour le bien de nos concitoyens“.
Les travaux d’amélioration de la bifurcation se poursuivent avec un rythme soutenu pour respecter le planning prévu. Ainsi, dans quelques mois un nouvel ouvrage plus long (75 m) et plus large (15 m) sera construit en lieu et place de l’ancien pont. Le rendez-vous est déjà donné pour se retrouver pour ce second épisode de la reconstruction du pont.