A71 - Travaux d’entretien au niveau de la bifurcation A71 / A85

Ces travaux sont réalisés de nuit, sous fermeture des bretelles Tours vers Vierzon et Tours vers Orléans au niveau de la bifurcation A71 /A85. Pour les conducteurs circulant sur l’A85 et venant de Tours, la sortie sera rendue obligatoire au niveau de l’échangeur de Romorantin-Lanthenay (n°14).

Les nuits du lundi 13 au jeudi 16 octobre 2025, de 20h à 7h le lendemain :

Fermeture des bretelles Tours vers Vierzon et Tours vers Orléans avec sortie obligatoire au niveau de l’échangeur de Romorantin-Lanthenay (n°14) pour les véhicules en provenance de Tours.

Les conducteurs en provenance de Tours sur l’A85 souhaitant rejoindre l’A71 et circulant en direction de Vierzon ou d’Orléans devront emprunter la sortie Romorantin-Lanthenay (n°14) puis la RD922, la RD976, la RD2076 et l’autoroute A20 et emprunter l’entrée de l’échangeur de Vierzon centre (n°5) sur l’A71.

Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour informer les clients en temps réel :

