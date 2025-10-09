Travaux
A71 - Travaux d’entretien au niveau de la bifurcation A71 / A85
Dans le cadre de l’entretien du patrimoine autoroutier, VINCI Autoroutes procède à des travaux mutualisés au niveau de la bifurcation A71 / A85. Des opérations de réparation des auvents de protection caténaire qui emjambe la ligne SNCF suite à un accident, de reprise de musoirs dans les bretelles et d’inspection d’un ouvrage hydraulique vont être menées simultanément afin de minimiser la gêne aux conducteurs. Ces opérations sont nécessaires pour maintenir les infrastructures dans un bon état de fonctionnement et garantir aux usagers des conditions de circulations optimales. Dans ce cadre, une fermeture partielle de la bifurcation A71 / A85 et une sortie obligatoire de l’autoroute A85 au niveau de l’échangeur de Romorantin-Lanthenay (n°14) dans le sens Tours vers Vierzon sont à prévoir. Des itinéraires de déviation seront mis en place pendant ces travaux pour permettre à chacun de rejoindre sa destination.
Ces travaux sont réalisés de nuit, sous fermeture des bretelles Tours vers Vierzon et Tours vers Orléans au niveau de la bifurcation A71 /A85. Pour les conducteurs circulant sur l’A85 et venant de Tours, la sortie sera rendue obligatoire au niveau de l’échangeur de Romorantin-Lanthenay (n°14).
Les nuits du lundi 13 au jeudi 16 octobre 2025, de 20h à 7h le lendemain :
- Fermeture des bretelles Tours vers Vierzon et Tours vers Orléans avec sortie obligatoire au niveau de l’échangeur de Romorantin-Lanthenay (n°14) pour les véhicules en provenance de Tours.
Les conducteurs en provenance de Tours sur l’A85 souhaitant rejoindre l’A71 et circulant en direction de Vierzon ou d’Orléans devront emprunter la sortie Romorantin-Lanthenay (n°14) puis la RD922, la RD976, la RD2076 et l’autoroute A20 et emprunter l’entrée de l’échangeur de Vierzon centre (n°5) sur l’A71.
Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour informer les clients en temps réel :
Un dispositif pour informer les clients en temps réel :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
- Le site Internet dédié : www.A10-amenagement.com
- Les comptes X (ex-Twitter) : @VINCIAutoroutes ; @A85Trafic ; @A71Trafic_