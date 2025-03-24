Travaux
Bifurcation A7/A54 : Remplacement du pont du canal EDF, opération réussie avec une semaine d’avance
Démarrée dans la nuit du 6 janvier 2025, l’opération de remplacement du pont enjambant le canal EDF sur l’A54 à Salon-de-Provence s’est achevée avec succès le 7 mars, une semaine avant la date prévue ! Une avancée majeure pour l’amélioration de la bifurcation A7/A54 menée par VINCI Autoroutes.
Véritable « opération coup de poing », ce « chantier dans le chantier » a mobilisé d’importants moyens techniques et humains pour relever un défi hors norme : remplacer un ouvrage en seulement 9 semaines. Un exploit rendu possible grâce à la parfaite coordination des équipes engagées.
Un chantier hors normes, une mobilisation exceptionnelle
Entre le 20 janvier et le 7 mars, après la phase de démolition de l’ancien ouvrage, les différentes phases du chantier se sont enchaînées avec une précision millimétrée :
- Levage et installation de la nouvelle charpente métallique fabriquée, réalisée à l’aide d’une grue de 750 tonnes dotée d’une flèche de 77 mètres et d’une portée de 70 mètres. Cette charpente constituée de 2 bipoutres de 120 tonnes aux dimensions impressionnantes (61 m x 4,65 m x 1,15 m).
- Pose des 42 dalles béton de 12 tonnes chacune constituant le tablier du pont, avec un ajustement au centimètre près.
- Réalisation des chaussées et essais de chargement.
- Réouverture du pont à la circulation dès le matin du 7 mars, rétablissant ainsi la fluidité du trafic sur l’A54.
Des entreprises engagées au cœur de la réussite
Un chantier de cette envergure ne peut être mené à bien sans l’implication et le savoir-faire des acteurs du projet. NGE Génie Civil, Gagne et NGE Fondations ont mené ces travaux avec un rythme soutenu et une grande expertise.
Sarens, spécialiste du levage exceptionnel, a joué un rôle clé avec ses équipements de haute précision. Arcadis, en charge de la maîtrise d’œuvre, et EUROPACTE CSPS & FORMATION, en coordination sécurité, ont assuré une exécution optimale du projet sous la supervision de VINCI Autoroutes.