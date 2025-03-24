Bifurcation A7/A54 : Remplacement du pont du canal EDF, opération réussie avec une semaine d’avance

Démarrée dans la nuit du 6 janvier 2025, l’opération de remplacement du pont enjambant le canal EDF sur l’A54 à Salon-de-Provence s’est achevée avec succès le 7 mars, une semaine avant la date prévue ! Une avancée majeure pour l’amélioration de la bifurcation A7/A54 menée par VINCI Autoroutes.

Véritable « opération coup de poing », ce « chantier dans le chantier » a mobilisé d’importants moyens techniques et humains pour relever un défi hors norme : remplacer un ouvrage en seulement 9 semaines. Un exploit rendu possible grâce à la parfaite coordination des équipes engagées.