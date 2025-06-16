Travaux
Amélioration de la bifurcation A7/A54 : mission accomplie !
Les travaux au niveau de la bifurcation A7/A54 à Salon-de-Provence sont désormais achevés. Les nouveaux aménagements mis en service ce vendredi 13 juin 2025 au matin marquent une avancée décisive pour fluidifier les circulations entre Arles, Marseille, Nîmes et Lyon.
Un aménagement ambitieux pour accompagner les mobilités
En 18 mois de travaux, la jonction entre les deux autoroutes a été entièrement repensée. Côté A54, la bretelle en direction de Marseille a été doublée sur 1 000 mètres pour absorber plus efficacement le trafic. Côté A7, la voie d’insertion venant de Marseille vers Arles a été allongée de 600 mètres, offrant un meilleur confort de conduite.
Trois ouvrages d’art ont également été reconstruits ou élargis :
- le pont de la RD68, totalement reconstruit et qui accueille désormais une voie modes doux,
- le pont franchissant la Touloubre, élargi,
- et le pont sur le canal EDF, dont le tablier sud a été remplacé et élargi.
Un important volet environnemental du projet
Cinq bassins ont été créés pour collecter et traiter les eaux de pluie avant leur rejet dans le milieu naturel. Des aménagements spécifiques ont été mis en place pour protéger la biodiversité, notamment des gîtes pour le lézard ocellé, une espèce protégée. Enfin, les matériaux issus des démolitions ont été entièrement recyclés sur place.
Un défi technique et humain
Mené sous circulation, ce chantier hors normes a représenté un véritable défi, autant sur le plan technique qu’humain. 256 nuits de balisage, 10 500 heures consacrées aux opérations d’exploitation, jusqu’à 200 compagnons mobilisés sur le terrain… Une performance collective remarquable qui illustre l’engagement de toutes les équipes.