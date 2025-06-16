Amélioration de la bifurcation A7/A54 : mission accomplie !

Cinq bassins ont été créés pour collecter et traiter les eaux de pluie avant leur rejet dans le milieu naturel. Des aménagements spécifiques ont été mis en place pour protéger la biodiversité, notamment des gîtes pour le lézard ocellé, une espèce protégée. Enfin, les matériaux issus des démolitions ont été entièrement recyclés sur place.