Au programme de ce grand week-end de la nature, retrouvez plus de 20 associations et partenaires qui animeront des ateliers pédagogiques pendant 2 jours. Venez à notre rencontre sur les stands de l’événement et découvrez notamment :

qui proposera des ateliers de sensibilisation à la pollution plastique océanique ainsi que la maquette du Manta, le célèbre bateau-usine capable de collecter 3 tonnes de déchets plastique par heure ; La Fresque du Climat qui animera deux ateliers pendant toute la durée de l’évènement ;

qui proposera des ateliers de type « autopsie de votre poubelle » et proposera des alternatives zéro déchets pour les produits du quotidien ; L’agence de l’eau et le Conservatoire du Littoral qui proposeront de nombreux jeux pour les enfants, une exposition photo, des films et des espaces lecture.

En complément des ateliers pédagogiques proposés par les associations, participez également à de nombreuses animations ludiques. Un manège éco-citoyen où il faudra pédaler pour pouvoir tourner, un mur d’escalade géant pour apprendre les bonnes pratiques en matière de tri sélectif, ou encore des tandems pour appréhender le phénomène d’autoslimse et comprendre qu’à plusieurs c’est plus rigolo.



Prenez part à ce village géant de l’environnement les 22 et 23 juillet sur l’aire de Lançon-de-Provence Ouest*. Evènement gratuit pour tous et accessible de 11h à 17h.