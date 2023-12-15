Bifurcation A7/A54 : Le chantier démarre

Pour renforcer la sécurité des usagers et fluidifier le trafic dans ce secteur, d’importants travaux vont être entrepris au niveau de cette bifurcation à partir du 11 décembre 2023, jusqu’à l’été 2025.



Ce projet d’envergure, déclaré d’utilité publique en 2020, prévoit notamment le doublement de la bretelle de jonction d’Arles vers Marseille ainsi que la reconfiguration de l’accès à la bretelle de jonction en provenance de Marseille et en direction d’Arles. L’ensemble de ces opérations représente un investissement de 29 millions d’euros financé par VINCI Autoroutes. Les travaux ont été planifiés pour limiter la gêne à la circulation pendant toute la durée de ce chantier.