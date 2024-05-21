Bifurcation A7/A54 : Démolition du pont RD 68, un ouvrage recyclé à 100 %

Ainsi, les matériaux issus de la démolition de l’ouvrage, soit 550 m3 de matériaux, seront recyclés et valorisés sur le chantier favorisant ainsi l’économie circulaire.

Actuellement stockés provisoirement sur une zone dédiée située à proximité de l’ouvrage, ils sont triés pour séparer la ferraille du béton, celle-ci sera refondue pour repartir dans l’industrie, et la plus grande partie des blocs béton sera concassée, criblée à la carrière de Salon-de-Provence pour être ensuite réutilisée, notamment pour la réalisation des prochaines pistes de chantier, autour des futurs bassins et aussi comme base de terrassement pour la plate-forme qui va servir à assembler prochainement la charpente du nouvel ouvrage.

L’économie circulaire prend ici tout son sens.