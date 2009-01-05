L’intégration du projet dans son environnement

VINCI Autoroutes souhaite mener ce projet de demi-diffuseur en réalisant une opération d’Infrastructure Durable qui contribue à la préservation et l’amélioration de l’environnement ainsi qu’à l’ attractivité et au développement du territoire .

Un cadre de vie préservé et un aménagement paysager cohérent

Afin de répondre au mieux aux besoins des différents usagers, de respecter le cadre de vie des riverains et plus globalement l’environnement, VINCI Autoroutes s’est engagé, dès la conception du projet, à limiter les emprises foncières nécessaires à l’aménagement du demi-diffuseur. L’objectif de VINCI Autoroutes est de limiter, autant que possible, les acquisitions et les impacts sur les activités agricoles situées près de l’autoroute. De cette manière, l’environnement est préservé, ainsi que les terres agricoles et le cadre de vie rural.

Le site du demi-diffuseur de Coteaux-sur-Loire est compris dans le périmètre du Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine et est majoritairement composée de terres agricoles cultivées ou laissées en friche, ainsi que de plusieurs bosquets dont des peupleraies. Afin d’insérer harmonieusement le demi-diffuseur dans ce paysage, des plantations d’arbres et arbustes d’essences locales sont aussi prévues.

Un aménagement respectueux de la biodiversité

La protection de la flore et de la faune locale, ainsi que de leurs habitats est une priorité pour VINCI Autoroutes.

Un diagnostic écologique du site et de ses abords a été réalisé afin de recenser les différents types d’habitats et d’espèces faune/flore, de les classer en fonction de leur enjeu et par conséquent de leur fragilité et d’identifier les dispositions à prendre pour leur préservation. Pour établir ce diagnostic, le bureau d’études a réalisé des inventaires menés par des experts en écologie, botanique, entomologie, pédologie, faune et flore, dans un fuseau de 100m autour de l’aménagement, et prévus pour prendre en compte les connexions biologiques dans l’environnement du projet.

Concernant la flore, après avoir recensé 224 espèces de plantes, parmi lesquelles une, l’Orchis pyramidale, est une espèces protégée, les diagnostics menés ont fait ressortir que les enjeux étaient faibles à modérés sur le territoire du projet.

Concernant la faune, 102 espèces animales ont été recensées, avec l’identification d’une espèce à enjeu fort : l’agrion de Mercure, une variété de libellule protégée observée aux abords du Douet lors des prospections de terrain.

Concernant les habitats, le diagnostic écologique fait ressortir également la présence de deux habitats caractéristiques de zones humides à préserver.

Une gestion exemplaire de la ressource en eau

La protection de la ressource en eau et le dimensionnement du réseau d’assainissement répondent aux exigences que s’est fixée VINCI Autoroutes, selon les normes environnementales actuelles imposées par la loi.

À ce titre, VINCI Autoroutes procèdera à une étude de la circulation des eaux. Les résultats seront utilisés pour dimensionner le réseau d’assainissement du projet, notamment :

– la gestion des eaux pluviales tombées sur la chaussée et se rejetant, après traitement, dans le milieu naturel,

– la gestion de l’écoulement des eaux selon le bassin versant naturel hors chaussée afin de garantir une transparence hydraulique.

La démarche de certification HQE™ Infrastructures Durables

Dans ce projet d’aménagement du demi-diffuseur de Coteaux-sur-Loire, VINCI Autoroutes souhaite déployer un management de projet “responsable” qui permettra de répondre au mieux à ses objectifs environnementaux, de qualité de vie et de performance économique. C’est pourquoi l’entreprise s’est engagée dans une démarche de certification HQE™ Infrastructures Durables, concrétisation de son engagement, en tant que concepteur-constructeur-exploitant, dans une démarche durable de son activité.

La création du demi-diffuseur de Coteaux-sur-Loire répond à une demande forte de la part des collectivités, mais aussi aux engagements pris par VINCI Autoroutes en matière d’environnement, de mobilité et de sécurité. Par cette démarche de certification HQE™ Infrastructures Durables, VINCI Autoroutes souhaite engager ce projet d’infrastructure dans sa vision du rôle et des responsabilités que lui confère sa mission d’acteur privé, d’utilité publique, au service des territoires et de la collectivité : améliorer le cadre de vie de chacun en ayant le minimum d’impacts sur l’environnement.

Cette démarche permet à VINCI Autoroutes, en tant que Maître d’Ouvrage, de réfléchir, avec l’ensemble des parties prenantes, à la construction d’un projet d’infrastructure local en prenant en compte un ensemble d’enjeux de développement durable, afin de sécuriser, de suivre et d’améliorer en continu ce projet, de la phase de programmation à la mise en service.

La certification HQE™ Infrastructures Durables

“Les infrastructures sont au cœur des politiques publiques des collectivités en assurant la mobilité des populations. Les projets d’infrastructures font intervenir une multitude d’acteurs au sein d’une gouvernance parfois complexe. Dans ce contexte, les maîtres d’ouvrage sont en recherche d’outils leur permettant de mieux prendre en compte le Développement Durable dans leurs projets et d’asseoir davantage la qualité de leurs démarches.” certivea.fr

Délivrée par Certivéa, l’opérateur global de l’offre HQE™ en France pour les bâtiments non résidentiels en construction, en rénovation et en exploitation, les infrastructures et les territoires durables, la certification HQE™ Infrastructures Durables répond aux enjeux de développement durable auxquels sont confrontés les Maîtres d’Ouvrage dans leurs projets d’infrastructures et les accompagne dans la réussite de leur démarche de développement durable tout au long de l’avancée du projet par un accompagnement fort et personnalisé, structurant le projet sans l’alourdir, le sécurisant et l’historisant sur toute la durée.

4 engagements pour 19 thématiques

Adaptées au territoire concerné, à son histoire, à ses ambitions et à ses usagers, les exigences qu’impliquent la démarche de développement durable mise en œuvre portent essentiellement sur un cadre de référence défini par l’Alliance HQE-GBC en 4 engagements forts, déclinés en 19 thématiques :

TELECHARGER LA CHARTE D’OBJETIF DE DEVELOPPEMENT DURABLE

LE PLAN AMBITION ENVIRONNEMENT 2030

L’urgence écologique s’impose à tous. VINCI Autoroutes a décidé de prendre toute sa part à cet effort collectif sans précédent. Pour accompagner la transition vers l’autoroute bas carbone, nous nous engageons à réduire notre empreinte environnementale et à accélérer la transformation des usages de nos clients et partenaires, avec des objectifs volontaristes fixés à l’horizon 2030 (1) .

Un engagement pour la planète

Face à l’urgence écologique, il est nécessaire d’accélérer. Accélérer la réduction de nos impacts sur l’environnement, la création de solutions innovantes et la transformation de nos activités, en prenant de nouveaux engagements ambitieux. Cette dynamique concerne tous les niveaux de l’entreprise et embarque nos clients, usagers et fournisseurs dans notre ambition environnementale.

Afin d’agir sur l’ensemble de la chaîne de valeur, nous déployons notre expertise technique pour créer et développer des offres environnementales performantes. Notre démarche intégrée de concepteur-constructeur-exploitant favorise la réduction des impacts sur l’environnement à chaque étape du cycle de vie des projets. Le développement des partenariats avec des parties prenantes externes répond au même objectif.

Faire œuvre utile, pour VINCI, c’est créer des solutions qui améliorent le cadre de vie de chacun en ayant le minimum d’impacts sur l’environnement.

« transformer nos métiers, nos infrastructures et les façons de voyager de nos clients”

Pour prendre part à la mobilisation globale du groupe VINCI pour la planète, VINCI Autoroutes a décidé de transformer en profondeur ses métiers, ses infrastructures et les façons de voyager des usagers du réseau autoroutier. Les engagements que nous prenons dans le cadre de cette démarche AMBITION ENVIRONNEMENT 2030 incarnent notre vision du rôle et des responsabilités que nous confère notre mission d’acteur privé, d’utilité publique, au service des territoires et de la collectivité.

Les grands domaines d’action

Dans trois grands domaines, nous avons identifié des actions qui doivent nous conduire à être exemplaires dans trois grands domaines, nous avons identifié des actions qui doivent nous conduire à être exemplaires. Ces actions, auxquelles nous nous engageons, sont assorties d’objectifs précis, fixés à l’horizon 2030.