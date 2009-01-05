Demi-diffuseur de Coteaux-sur-Loire
Le projet de demi-diffuseur de Coteaux-sur-Loire est un aménagement autoroutier dont l’objectif est d’améliorer l’accès au nord et à l’est du Bourgueillois depuis l’A85 vers et depuis la métropole tourangelle. Plébiscité de longue date par le territoire, il vise à conforter l’attractivité économique, touristique et œnotouristique de ce bassin de vie, faciliter les mobilités domicile-travail, l’intervention des véhicules de secours et l’accès aux services de santé.
Sommaire
Territoire
Présentation du territoire
Situé à l’ouest de la métropole tourangelle, ce territoire fait partie de la communauté de communes Touraine Ouest Val de Loire (TOVAL), hormis la commune de Chouzé-sur-Loire qui, en 2018, a rejoint celle de Chinon Vienne et Loire. Territoire rural, le Bourgueillois est en grande partie recouvert de paysage forestier, la forêt de Bourgueil couvrant une large moitié nord du territoire, sur presque tout le plateau qui, à 110m d’altitude, domine la vallée de la Loire. Au sud de ce plateau et du massif forestier, les terres qui descendent sur les coteaux et jusqu’aux terrasses en bord de Loire, connaissent une activité agricole céréalière, maraîchère, et surtout viticole.
Répartition démographique
Ce territoire rural, qui compte une moyenne de 50 habitants au km², voit sa population essentiellement établie sur sa partie sud, du fait notamment de la présence, sur une grande partie nord, de la forêt de Bourgueil. Ainsi, les deux communes du nord du territoire, Continvoir et Gizeux, séparées de la partie sud par le massif forestier qui constitue la majorité de leurs superficies respectives, ont à elles seules une densité quatre fois moindre que l’ensemble des sept autres communes réunies.
Tissu économique
Le Bourgueillois compte près d’une trentaine d’entreprises d’au-moins 10 salariés, quasi exclusivement réparties, à l’image de la population, au sud et au sud-ouest du territoire. Ce dernier compte aussi 29 ha de zones d’activités, regroupant une soixantaine d’entreprises pour près de 400 emplois. Ce territoire est aussi parcouru par environ 2 500 ha de vignes (1 400 ha pour l’AOC Bourgueil et 1 100 ha pour l’AOC Saint-Nicolas-de-Bourgueil) exploitées par plus de 300 viticulteurs et générant de nombreux emplois sur les différentes exploitations qui composent le tissu viticole local.
La majorité des exploitations viticoles et des entreprises d’au-moins 10 salariés, ainsi que les deux zones d’activités du Bourgueillois se répartissent de part et d’autre de la départementale 35, le long ou à proximité de cette dernière, faisant de cette route, l’axe central du tissu économique local, mais aussi touristique.
En effet, la viticulture, emblème du Bourgueillois, se développe également à travers l’oenotourisme en plein essor, un œnotourisme qui participe de la dynamique touristique croissante du Bourgueillois. Destination idéale pour les épicuriens et amateurs de nature, le Bourgueillois, situé au cœur du Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine, est chaque année parcouru par de nombreux visiteurs.
Déplacements
La métropole tourangelle connait un essor économique croissant et est très attractive avec 157 700 emplois en 2021, ce qui représente une concentration de six emplois sur dix dans le Département d’Indre-et-Loire.
La métropole tourangelle est le pôle d’emploi principal qui attire chaque année de nouveaux habitants. Les communes du territoire de la Communauté de Communes Touraine Ouest Val de Loire, dont Coteaux-sur-Loire et Restigné, connaissent une croissance soutenue de leur population qui emprunte les réseaux routiers (dont l’A85 fait partie) pour leurs trajets domicile-travail.
Situé à l’ouest de la métropole tourangelle, le Bourgueillois entretient également des relations avec le secteur d’Avoine et Chinon en rive gauche de la Loire, qui constitue la popularité économique la plus proche.
L’A85 : au cœur du territoire
Situé à l’ouest de la métropole tourangelle, le Bourgueillois est desservi par l’autoroute A85 avec la sortie n°5 Bourgueil. Cette autoroute dite “d’aménagement du territoire” a permis de désenclaver les territoires ruraux qu’elle traverse, elle accueille chaque jour près de 13 500 véhicules en moyenne. De nombreux habitants du territoire empruntent régulièrement l’autoroute, dans le cadre de la mobilité du quotidien (notamment pour les trajets domicile-travail).
Projet
Le contexte
Le développement économique, touristique, urbanistique et social d’un territoire passe notamment par l’amélioration de sa desserte, des conditions de circulation de cette dernière et le rapprochement de zones moins bien desservies du territoire. De nombreux habitants du Bourgueillois empruntent chaque jour l’autoroute A85, notamment pour leur trajet domicile-travail. Et ceux parmi eux qui résident au nord et à l’est du territoire doivent aujourd’hui rejoindre la sortie n°5 à Bourgueil ou n°7 à Langeais pour accéder à l’autoroute.
Une attente forte
Le désenclavement des secteurs les moins aisément desservis du nord-ouest de la Touraine est attendu par les habitants et les différents acteurs économiques du territoire, et ce projet de demi-diffuseur entre Restigné et Coteaux-sur-Loire fait consensus parmi nombre d’acteurs locaux. Répondant à la forte demande du territoire, VINCI Autoroutes s’est engagé dans ce projet d’aménagement qui permettra d’améliorer l’accès au nord et à l’est du Bourgueillois depuis l’A85, participant ainsi à soutenir l’attractivité de ce bassin de vie.
Le projet de demi-diffuseur de Coteaux-sur-Loire constitue une opportunité pour améliorer les mobilités du territoire de la Touraine. Il s’inscrit dans une démarche de solidarité entre les collectivités locales.
Les chiffres clés
Le calendrier du projet
Les enjeux
L’ouest de la métropole tourangelle constitue une zone stratégique pour le rayonnement et l’attractivité économique et touristique. Le demi-diffuseur de Coteaux-sur-Loire, tourné vers la métropole tourangelle, permettra ainsi d’en rapprocher l’ensemble du Bourgueillois, avec des bénéfices concrets pour le territoire, ses habitants et ses entreprises.
Faciliter les mobilités domicile/travail
- Rapprocher l’ensemble du territoire en créant un accès à l’autoroute A85 et à la métropole tourangelle.
- Améliorer les mobilités entre les territoires de la Touraine.
- Fluidifier le trafic de l’axe Bourgueil-Chinon.
Appuyer l’activité économique & touristique
- Faciliter l’accès aux vignobles du Bourgueillois et à ses activités, notamment par la connexion de l’A85 avec la RD35, axe central du tissu viticole local.
- Soutenir l’activité des entreprises situées au nord et à l’est du Bourgueillois, notamment de la zone d’activité Benais-Restigné.
- Conforter l’attractivité économique de l’ensemble du bassin de vie et l’accès aux activités touristiques : Abbaye de Bourgueil et caves touristiques du pays de Bourgueil, Château de Gizeux, église Saint-Martin (Restigné), Bateliers des Vents d’Galerne (La Chapelle-sur-Loire), conservatoire des variétés anciennes (Benais), sentiers d’interprétation de Benais et de Gizeux, visites et activités en bords de Loire…
Améliorer l’accès des services de secours et de santé
- Gagner de précieuses minutes pour se rendre dans les centres médicaux et hospitaliers de l’agglomération de Tours.
- Accroître la rapidité d’intervention et la facilité d’accès des véhicules de secours (pompiers, police, ambulances).
Les acteurs du projet
Dans le cadre de la seconde phase de construction de l’autoroute A85, l’Etat a désigné VINCI Autoroutes pour réaliser un diffuseur complet à Restigné. Au regard des besoins locaux, la Communauté de Communes Touraine Ouest Val de Loire (CCTOVAL) a fait part de son souhait d’étudier le remplacement de ce diffuseur par deux demi-diffuseurs positionnés respectivement à Coteaux-sur-Loire et à Langeais Nord.
La Préfecture d’Indre-et-Loire a mené une concertation préalable avec les collectivités locales, qui a permis de valider ce changement de projet au profit de deux demi-diffuseurs tournés vers la métropole tourangelle, un à Coteaux-sur-Loire et un second à Langeais Nord.
Ces projets de demi-diffuseurs constituent une opportunité pour améliorer les mobilités du territoire de la Touraine. Ils s’inscrivent dans une démarche de solidarité entre les collectivités locales.
Créer ces nouveaux demi-diffuseurs sur l’A85 à Coteaux-sur-Loire et à Langeais Nord fait consensus parmi les acteurs locaux. Cette volonté commune s’est concrétisée par une convention de co-financement signée le 17 juin 2021.
Ainsi, VINCI Autoroutes, le Conseil Départemental d’Indre-et-Loire, la Communauté de Communes Touraine Ouest Val de Loire (CCTOVAL), la Ville de Langeais, ainsi que les Communautés de Communes Touraine Vallée de l’Indre (CCTVI) et Chinon Vienne et Loire (CCCVL) co-financeront ces demi-diffuseurs.
Les co-financeurs du projet
Environnement
L’intégration du projet dans son environnement
VINCI Autoroutes souhaite mener ce projet de demi-diffuseur en réalisant une opération d’Infrastructure Durable qui contribue à la préservation et l’amélioration de l’environnement ainsi qu’à l’attractivité et au développement du territoire.
Un cadre de vie préservé et un aménagement paysager cohérent
Afin de répondre au mieux aux besoins des différents usagers, de respecter le cadre de vie des riverains et plus globalement l’environnement, VINCI Autoroutes s’est engagé, dès la conception du projet, à limiter les emprises foncières nécessaires à l’aménagement du demi-diffuseur. L’objectif de VINCI Autoroutes est de limiter, autant que possible, les acquisitions et les impacts sur les activités agricoles situées près de l’autoroute. De cette manière, l’environnement est préservé, ainsi que les terres agricoles et le cadre de vie rural.
Le site du demi-diffuseur de Coteaux-sur-Loire est compris dans le périmètre du Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine et est majoritairement composée de terres agricoles cultivées ou laissées en friche, ainsi que de plusieurs bosquets dont des peupleraies. Afin d’insérer harmonieusement le demi-diffuseur dans ce paysage, des plantations d’arbres et arbustes d’essences locales sont aussi prévues.
Un aménagement respectueux de la biodiversité
La protection de la flore et de la faune locale, ainsi que de leurs habitats est une priorité pour VINCI Autoroutes.
Un diagnostic écologique du site et de ses abords a été réalisé afin de recenser les différents types d’habitats et d’espèces faune/flore, de les classer en fonction de leur enjeu et par conséquent de leur fragilité et d’identifier les dispositions à prendre pour leur préservation. Pour établir ce diagnostic, le bureau d’études a réalisé des inventaires menés par des experts en écologie, botanique, entomologie, pédologie, faune et flore, dans un fuseau de 100m autour de l’aménagement, et prévus pour prendre en compte les connexions biologiques dans l’environnement du projet.
Concernant la flore, après avoir recensé 224 espèces de plantes, parmi lesquelles une, l’Orchis pyramidale, est une espèces protégée, les diagnostics menés ont fait ressortir que les enjeux étaient faibles à modérés sur le territoire du projet.
Concernant la faune, 102 espèces animales ont été recensées, avec l’identification d’une espèce à enjeu fort : l’agrion de Mercure, une variété de libellule protégée observée aux abords du Douet lors des prospections de terrain.
Concernant les habitats, le diagnostic écologique fait ressortir également la présence de deux habitats caractéristiques de zones humides à préserver.
Une gestion exemplaire de la ressource en eau
La protection de la ressource en eau et le dimensionnement du réseau d’assainissement répondent aux exigences que s’est fixée VINCI Autoroutes, selon les normes environnementales actuelles imposées par la loi.
À ce titre, VINCI Autoroutes procèdera à une étude de la circulation des eaux. Les résultats seront utilisés pour dimensionner le réseau d’assainissement du projet, notamment :
– la gestion des eaux pluviales tombées sur la chaussée et se rejetant, après traitement, dans le milieu naturel,
– la gestion de l’écoulement des eaux selon le bassin versant naturel hors chaussée afin de garantir une transparence hydraulique.
La démarche de certification HQE™ Infrastructures Durables
Dans ce projet d’aménagement du demi-diffuseur de Coteaux-sur-Loire, VINCI Autoroutes souhaite déployer un management de projet “responsable” qui permettra de répondre au mieux à ses objectifs environnementaux, de qualité de vie et de performance économique. C’est pourquoi l’entreprise s’est engagée dans une démarche de certification HQE™ Infrastructures Durables, concrétisation de son engagement, en tant que concepteur-constructeur-exploitant, dans une démarche durable de son activité.
La création du demi-diffuseur de Coteaux-sur-Loire répond à une demande forte de la part des collectivités, mais aussi aux engagements pris par VINCI Autoroutes en matière d’environnement, de mobilité et de sécurité. Par cette démarche de certification HQE™ Infrastructures Durables, VINCI Autoroutes souhaite engager ce projet d’infrastructure dans sa vision du rôle et des responsabilités que lui confère sa mission d’acteur privé, d’utilité publique, au service des territoires et de la collectivité : améliorer le cadre de vie de chacun en ayant le minimum d’impacts sur l’environnement.
Cette démarche permet à VINCI Autoroutes, en tant que Maître d’Ouvrage, de réfléchir, avec l’ensemble des parties prenantes, à la construction d’un projet d’infrastructure local en prenant en compte un ensemble d’enjeux de développement durable, afin de sécuriser, de suivre et d’améliorer en continu ce projet, de la phase de programmation à la mise en service.
La certification HQE™ Infrastructures Durables
“Les infrastructures sont au cœur des politiques publiques des collectivités en assurant la mobilité des populations. Les projets d’infrastructures font intervenir une multitude d’acteurs au sein d’une gouvernance parfois complexe. Dans ce contexte, les maîtres d’ouvrage sont en recherche d’outils leur permettant de mieux prendre en compte le Développement Durable dans leurs projets et d’asseoir davantage la qualité de leurs démarches.” certivea.fr
Délivrée par Certivéa, l’opérateur global de l’offre HQE™ en France pour les bâtiments non résidentiels en construction, en rénovation et en exploitation, les infrastructures et les territoires durables, la certification HQE™ Infrastructures Durables répond aux enjeux de développement durable auxquels sont confrontés les Maîtres d’Ouvrage dans leurs projets d’infrastructures et les accompagne dans la réussite de leur démarche de développement durable tout au long de l’avancée du projet par un accompagnement fort et personnalisé, structurant le projet sans l’alourdir, le sécurisant et l’historisant sur toute la durée.
4 engagements pour 19 thématiques
Adaptées au territoire concerné, à son histoire, à ses ambitions et à ses usagers, les exigences qu’impliquent la démarche de développement durable mise en œuvre portent essentiellement sur un cadre de référence défini par l’Alliance HQE-GBC en 4 engagements forts, déclinés en 19 thématiques :
TELECHARGER LA CHARTE D’OBJETIF DE DEVELOPPEMENT DURABLE
LE PLAN AMBITION ENVIRONNEMENT 2030
L’urgence écologique s’impose à tous. VINCI Autoroutes a décidé de prendre toute sa part à cet effort collectif sans précédent. Pour accompagner la transition vers l’autoroute bas carbone, nous nous engageons à réduire notre empreinte environnementale et à accélérer la transformation des usages de nos clients et partenaires, avec des objectifs volontaristes fixés à l’horizon 2030(1).
Un engagement pour la planète
Face à l’urgence écologique, il est nécessaire d’accélérer. Accélérer la réduction de nos impacts sur l’environnement, la création de solutions innovantes et la transformation de nos activités, en prenant de nouveaux engagements ambitieux. Cette dynamique concerne tous les niveaux de l’entreprise et embarque nos clients, usagers et fournisseurs dans notre ambition environnementale.
Afin d’agir sur l’ensemble de la chaîne de valeur, nous déployons notre expertise technique pour créer et développer des offres environnementales performantes. Notre démarche intégrée de concepteur-constructeur-exploitant favorise la réduction des impacts sur l’environnement à chaque étape du cycle de vie des projets. Le développement des partenariats avec des parties prenantes externes répond au même objectif.
Faire œuvre utile, pour VINCI, c’est créer des solutions qui améliorent le cadre de vie de chacun en ayant le minimum d’impacts sur l’environnement.
« transformer nos métiers, nos infrastructures et les façons de voyager de nos clients”
Pour prendre part à la mobilisation globale du groupe VINCI pour la planète, VINCI Autoroutes a décidé de transformer en profondeur ses métiers, ses infrastructures et les façons de voyager des usagers du réseau autoroutier. Les engagements que nous prenons dans le cadre de cette démarche AMBITION ENVIRONNEMENT 2030 incarnent notre vision du rôle et des responsabilités que nous confère notre mission d’acteur privé, d’utilité publique, au service des territoires et de la collectivité.
Les grands domaines d’action
Dans trois grands domaines, nous avons identifié des actions qui doivent nous conduire à être exemplaires dans trois grands domaines, nous avons identifié des actions qui doivent nous conduire à être exemplaires. Ces actions, auxquelles nous nous engageons, sont assorties d’objectifs précis, fixés à l’horizon 2030.
Concertation publique
LE DOSSIER DE CONCERTATION
La concertation publique du projet du demi-échangeur de Coteaux-sur-Loire (ex Restigné) s’est déroulée entre février et mars 2022. Elle a été organisée par VINCI Autoroutes, sous l’égide de la Préfète d’Indre-et-Loire, au regard des articles L. 121-16 et L.121-16-1 du Code de l’environnement.
Trois questions ont été soumises dans le cadre de cette concertation publique :
Le dossier de concertation a permis de donner à chacune et chacun l’information la plus exhaustive sur le projet, afin de permettre à tous d’en saisir les objectifs, caractéristiques et bénéfices au regard des différents enjeux (économiques, environnementaux…). Il est disponible à la consultation et au téléchargement ici.
LE BILAN DE LA CONCERTATION
Le bilan de concertation a été rendu public en mai 2022. 77 contributions ont été émises et 299 avis ont été exprimés.
⇒ Retrouvez l’intégralité du Bilan de la concertation en consultation et en téléchargement.
A l’issu de ce bilan s’appuyant sur les avis émis lors de la concertation, la phase d’études détaillées permettra de préciser le projet, notamment les mesures d’accompagnement relatives aux impacts de l’aménagement et de soumettre le projet dans un second temps à l’enquête publique.
L’ensemble des thèmes abordés dans le cadre de la concertation publique du demi-diffuseur de Restigné sont les suivants :
Les contributions ont été émises majoritairement via le formulaire en ligne sur le site Internet web (67.5% des avis)