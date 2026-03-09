A85 : déclaration d’utilité publique obtenue pour le demi-diffuseur de Coteaux-sur-Loire

Le projet de demi-diffuseur de Coteaux-sur-Loire est un aménagement autoroutier dont l’objectif est d’améliorer l’accès au nord et à l’est du Bourgueillois depuis l’A85 vers et depuis la métropole tourangelle. Plébiscité de longue date par le territoire, il vise à conforter l’attractivité économique, touristique et œnotouristique de ce bassin de vie, faciliter les mobilités domicile-travail, l’intervention des véhicules de secours et l’accès aux services de santé.

Demi-diffuseur de Coteaux-sur-Loire : les aménagements prévus

Le projet de demi-diffuseur de Coteaux-sur-Loire est porté par les maîtres d’ouvrage VINCI Autoroutes réseau Cofiroute pour la création du demi-diffuseur et par le Conseil départemental d’Indre-et-Loire pour les travaux d’aménagement de la route départementale 71. Les travaux relatifs au demi-diffuseur comprennent la création de deux bretelles (une entrée et une sortie), une gare de péage par bretelle, deux carrefours de raccordement à la RD71, le réaménagement d’un pont existant, un aménagement hydraulique nécessaire au traitement des eaux et un parking de covoiturage de 40 places.

Conclusion favorable du commissaire enquêteur

Une enquête publique s’est tenue en mai et juin 2025. Elle a permis de recueillir l’avis du public sur le projet. Les données observées ont montré l’intérêt de la population locale qui s’est grandement informée via le registre numérique (plus de 1000 visites). Les questions posées aux maîtres d’ouvrages ont été réparties en neuf thèmes, parmi eux le péage, les impacts socio-économiques et touristiques du projet, le trafic routier sur la RD71 ou encore l’environnement. L’enquête publique s’est soldée, en juillet 2025, par un avis favorable du commissaire enquêteur.

De premiers travaux préparatoires ont débutés en janvier 2026 pour préparer les terrains et se tiennent jusqu’à l’été. Parallèlement, des diagnostics archéologiques sont prévus en mars 2026 dans la zone qui accueillera le chantier.