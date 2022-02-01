A85 : demi-diffuseur de Coteaux-sur-Loire, présentation du Bourgueillois

Tissu économique

Le Bourgueillois compte près d’une trentaine d’entreprises d’au moins 10 salariés, quasi exclusivement réparties, à l’image de la population, au sud et au sud-ouest du territoire. Ce dernier compte aussi 29 ha de zones d’activités, regroupant une soixantaine d’entreprises pour près de 400 emplois. Ce territoire est aussi parcouru par environ 2 500 ha de vignes (1 400 ha pour l’AOC Bourgueil et 1 100 ha pour l’AOC Saint-Nicolas-de-Bourgueil) exploitées par plus de 300 viticulteurs et générant de nombreux emplois sur les différentes exploitations qui composent le tissu viticole local. La majorité des exploitations viticoles et des entreprises d’au-moins 10 salariés, ainsi que les deux zones d’activités du Bourgueillois se répartissent de part et d’autre de la départementale 35, le long ou à proximité de cette dernière, faisant de cette route, l’axe central du tissu économique local, mais aussi touristique.

En effet, la viticulture, emblème du Bourgueillois, se développe également à travers l’œnotourisme en plein essor, un œnotourisme qui participe de la dynamique touristique croissante du Bourgueillois. Destination idéale pour les épicuriens et amateurs de nature, le Bourgueillois, situé au cœur du Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine, est chaque année parcouru par de nombreux visiteurs.