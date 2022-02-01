Aménagements
A85 : demi-diffuseur de Coteaux-sur-Loire, présentation du Bourgueillois
Situé à l’ouest de la métropole tourangelle, le territoire de la communauté de communes Touraine Ouest Val de Loire (CCTOVAL) accueillera le futur demi-diffuseur de Coteaux-sur-Loire qui desservira la Bourgueillois et désenclavera le nord-ouest du département d'Indre-et-Loire. Territoire rural, le Bourgueillois est en grande partie recouvert de paysage forestier, la forêt de Bourgueil couvrant une large moitié nord du territoire, sur presque tout le plateau qui domine la vallée de la Loire. Au sud de ce plateau et du massif forestier, les terres qui descendent sur les coteaux et jusqu’aux terrasses en bord de Loire, connaissent une activité agricole céréalière, maraîchère, et surtout viticole.
Répartition démographique
Ce territoire rural, qui compte une moyenne de 50 habitants au km², voit sa population essentiellement établie sur sa partie sud, du fait notamment de la présence, sur une grande partie nord, de la forêt de Bourgueil. Ainsi, les deux communes du nord du territoire, Continvoir et Gizeux, séparées de la partie sud par le massif forestier qui constitue la majorité de leurs superficies respectives, ont à elles seules une densité quatre fois moindre que l’ensemble des sept autres communes réunies.
Tissu économique
Le Bourgueillois compte près d’une trentaine d’entreprises d’au moins 10 salariés, quasi exclusivement réparties, à l’image de la population, au sud et au sud-ouest du territoire. Ce dernier compte aussi 29 ha de zones d’activités, regroupant une soixantaine d’entreprises pour près de 400 emplois. Ce territoire est aussi parcouru par environ 2 500 ha de vignes (1 400 ha pour l’AOC Bourgueil et 1 100 ha pour l’AOC Saint-Nicolas-de-Bourgueil) exploitées par plus de 300 viticulteurs et générant de nombreux emplois sur les différentes exploitations qui composent le tissu viticole local. La majorité des exploitations viticoles et des entreprises d’au-moins 10 salariés, ainsi que les deux zones d’activités du Bourgueillois se répartissent de part et d’autre de la départementale 35, le long ou à proximité de cette dernière, faisant de cette route, l’axe central du tissu économique local, mais aussi touristique.
En effet, la viticulture, emblème du Bourgueillois, se développe également à travers l’œnotourisme en plein essor, un œnotourisme qui participe de la dynamique touristique croissante du Bourgueillois. Destination idéale pour les épicuriens et amateurs de nature, le Bourgueillois, situé au cœur du Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine, est chaque année parcouru par de nombreux visiteurs.
Déplacements
La métropole tourangelle connait un essor économique croissant et est très attractive avec 157 700 emplois en 2021, ce qui représente une concentration de six emplois sur dix dans le Département d’Indre-et-Loire. La métropole tourangelle est le pôle d’emploi principal qui attire chaque année de nouveaux habitants. Les communes du territoire de la Communauté de Communes Touraine Ouest Val de Loire, dont Coteaux-sur-Loire et Restigné, connaissent une croissance soutenue de leur population qui emprunte les réseaux routiers (dont l’A85 fait partie) pour leurs trajets domicile-travail. Situé à l’ouest de la métropole tourangelle, le Bourgueillois entretient également des relations avec le secteur d’Avoine et Chinon en rive gauche de la Loire, qui constitue la popularité économique la plus proche.
L’A85 : au cœur du territoire
Situé à l’ouest de la métropole tourangelle, le Bourgueillois est desservi par l’autoroute A85 avec la sortie n°5 Bourgueil. Cette autoroute dite “d’aménagement du territoire” a permis de désenclaver les territoires ruraux qu’elle traverse, elle accueille chaque jour près de 13 500 véhicules en moyenne. De nombreux habitants du territoire empruntent régulièrement l’autoroute, dans le cadre de la mobilité du quotidien (notamment pour les trajets domicile-travail).