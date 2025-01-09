A85 : demi-diffuseur de Coteaux-sur-Loire | La mission régionale d’autorité environnementale a rendu son avis

Les impacts du projet sur les milieux naturels et sur les espèces (insectes, reptiles et oiseaux) constituent les principaux enjeux du projet. A titre d’exemple, sur les zones humides, cinq mesures compensatoires seront mises en place sur 3,3 hectares : un remodelage topographique, le comblement de fossés, la conversion de culture, la création de haies basses et la réouverture d’une ancienne peupleraie.

Dans sa conclusion, la MRAe juge le dossier relatif à la création du demi-diffuseur de Coteaux-sur-Loire soucieux des incidences directes, indirectes, permanentes ou temporaires du projet sur l’essentiel des enjeux environnementaux identifiés. Au titre de l’étude d’impact, les questions environnementales sont traitées avec un degré de précision approprié.

Demi-diffuseur de Coteaux-sur-Loire : la totalité des avis reçus

Cet avis complète les premiers retours déjà reçus en octobre dernier par d’autres instances (direction départementale des Finances publiques, direction départementale des Territoires, direction régionale des Affaires culturelles, direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement, etc.). Il clôt le recueil des avis pour franchir un nouveau cap : la préparation de l’enquête publique avec les services de la préfecture d’Indre-et-Loire. Au premier semestre 2025, les citoyens seront invités à s’informer et à donner leur avis sur le projet d’aménagement. Les avis des autorités compétentes seront consultables sur les registres de l’enquête publique.