A85 : demi-diffuseur de Coteaux-sur-Loire | Obtention de l’arrêté d’autorisation environnementale

Orienté vers Tours pour répondre aux besoins du territoire, le demi-diffuseur de Coteaux-sur-Loire vise à améliorer l’accès au nord et à l’est du Bourgueillois depuis l’A85, et ainsi faciliter les mobilités domicile-travail, l’intervention des véhicules de secours et l’accès aux services de santé. Ce nouvel accès permettra aussi de conforter l’attractivité économique, touristique et œnotouristique de l’ensemble du bassin de vie.

Les aménagements du demi-diffuseur de Coteaux-sur-Loire

Le projet de demi-diffuseur comprend :

2 bretelles d’entrée et de sortie à l’A85 (en provenance et en direction de Tours)

2 gares de péage (une gare par bretelle)

1 pont réaménagé sur la RD71 au-dessus de l’A85

2 carrefours de raccordement à la RD71

Aménagement hydraulique

1 parking de covoiturage de 40 places (le nombre a été réévalué à la hausse à la suite de l’enquête publique du printemps 2025, passant de 20 à 40 places) => 2 ans de travaux

L’arrêté d’autorisation environnementale combiné à l’acquisition des parcelles à l’amiable permettent de démarrer les travaux préparatoires dès la fin du mois de janvier 2026. Ils consistent à préparer le terrain en vue des travaux d’aménagement.