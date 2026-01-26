Aménagements
A85 : demi-diffuseur de Coteaux-sur-Loire | Obtention de l’arrêté d’autorisation environnementale
Le 16 décembre 2025, la préfecture d’Indre-et-Loire a publié un arrêté d’autorisation environnementale pour la création du demi-diffuseur de Coteaux-sur-Loire. Cette autorisation permet le lancement de travaux préparatoires et précise notamment les prescriptions environnementales applicables à la phase de chantier ainsi qu’à la collecte et au traitement des eaux pluviales en phase d’exploitation.
Orienté vers Tours pour répondre aux besoins du territoire, le demi-diffuseur de Coteaux-sur-Loire vise à améliorer l’accès au nord et à l’est du Bourgueillois depuis l’A85, et ainsi faciliter les mobilités domicile-travail, l’intervention des véhicules de secours et l’accès aux services de santé. Ce nouvel accès permettra aussi de conforter l’attractivité économique, touristique et œnotouristique de l’ensemble du bassin de vie.
Les aménagements du demi-diffuseur de Coteaux-sur-Loire
Le projet de demi-diffuseur comprend :
- 2 bretelles d’entrée et de sortie à l’A85 (en provenance et en direction de Tours)
- 2 gares de péage (une gare par bretelle)
- 1 pont réaménagé sur la RD71 au-dessus de l’A85
- 2 carrefours de raccordement à la RD71
- Aménagement hydraulique
1 parking de covoiturage de 40 places (le nombre a été réévalué à la hausse à la suite de l’enquête publique du printemps 2025, passant de 20 à 40 places)
=> 2 ans de travaux
L’arrêté d’autorisation environnementale combiné à l’acquisition des parcelles à l’amiable permettent de démarrer les travaux préparatoires dès la fin du mois de janvier 2026. Ils consistent à préparer le terrain en vue des travaux d’aménagement.
> Arrêté d’autorisation environnementale unique autorisant relatif au demi-diffuseur de Coteaux-sur-Loire, Préfecture d’Indre-et-Loire (16/12/25)