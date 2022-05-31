Aménagements
A85 : demi-diffuseur de Coteaux-sur-Loire | Bilan de la concertation publique
Du 21 février au 25 mars 2022, la concertation publique a été engagée pour la création du demi-diffuseur de Coteaux-sur-Loire sur l’autoroute A85, en lien avec le Conseil départemental d’Indre-et-Loire, sous l’égide de la Préfète d’Indre-et-Loire.
Vous avez été nombreux à vous renseigner et à contribuer à ce projet. 77 contributions ont été émises (une contribution pouvant contenir un ou plusieurs avis) et 299 avis ont été exprimés. Le bilan de la concertation a été rendu public par la Préfète d’Indre-et-Loire.
Découvrez le bilan de la concertation !
Le bilan synthétise les avis et contributions recueillis et donne lieu à des réponses de la part de VINCI Autoroutes et du Conseil départemental d’Indre-et-Loire.
Questions et thèmes abordés lors de la concertation publique
Les 3 questions soumises à la concertation ont recueilli 68,6 % des avis exprimés.
- Les attentes en termes de communication
- L’aménagement du giratoire en sortie, pour lequel un aménagement paysager très naturel remporte la majorité des expressions
L’insertion du projet dans son environnement
Les autres thèmes abordés sont les suivants :
- L’utilité du projet
- La voirie locale
- Le péage
- Le coût du projet
- La création d’un parking de covoiturage à proximité du demi-diffuseur, au niveau de la RD71 et accessible depuis le réseau extérieur
- Les aménagements en sortie du demi-diffuseur
Des avis suivis
Des études détaillées, intégrant les apports de cette concertation publique, vont désormais être menées en suivant les orientations annoncées dans le bilan. Le projet, plus détaillé, résultant de ces études sera présenté au public lors de l’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique du projet.