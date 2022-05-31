A85 : demi-diffuseur de Coteaux-sur-Loire | Bilan de la concertation publique

Vous avez été nombreux à vous renseigner et à contribuer à ce projet. 77 contributions ont été émises (une contribution pouvant contenir un ou plusieurs avis) et 299 avis ont été exprimés. Le bilan de la concertation a été rendu public par la Préfète d’Indre-et-Loire.

Découvrez le bilan de la concertation !

Le bilan synthétise les avis et contributions recueillis et donne lieu à des réponses de la part de VINCI Autoroutes et du Conseil départemental d’Indre-et-Loire.

Questions et thèmes abordés lors de la concertation publique

Les 3 questions soumises à la concertation ont recueilli 68,6 % des avis exprimés.

Les attentes en termes de communication

L’aménagement du giratoire en sortie, pour lequel un aménagement paysager très naturel remporte la majorité des expressions

L’insertion du projet dans son environnement

Les autres thèmes abordés sont les suivants :

L’utilité du projet

La voirie locale

Le péage

Le coût du projet

La création d’un parking de covoiturage à proximité du demi-diffuseur, au niveau de la RD71 et accessible depuis le réseau extérieur

Les aménagements en sortie du demi-diffuseur

Des avis suivis

Des études détaillées, intégrant les apports de cette concertation publique, vont désormais être menées en suivant les orientations annoncées dans le bilan. Le projet, plus détaillé, résultant de ces études sera présenté au public lors de l’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique du projet.