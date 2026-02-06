A85 : demi-diffuseur de Coteaux-sur-Loire | Les travaux préparatoires débutent

En Indre-et-Loire, le projet de demi-diffuseur de Coteaux-sur-Loire s’apprête à entrer en phase travaux. Pour préparer le terrain, des travaux préparatoires doivent être réalisés sur l’emprise du futur demi-diffuseur et du parking de covoiturage. Cette phase constitue une étape préalable nécessaire à la réalisation de l’aménagement autoroutier.

La préservation des espèces : un préalable à chaque chantier

Dans le respect de la règlementation et des territoires, VINCI Autoroutes prépare ses chantiers en portant une attention particulière à la faune et la flore locales. A Coteaux-sur-Loire, des mises en défens vont être installées pour empêcher le passage d’engins et préserver les zones environnementales sensibles (habitats d’espèces et zones humides). Autour du chantier, des clôtures à batraciens vont être disposées pour empêcher les amphibiens – et plus largement la petite faune – d’accéder à la zone de chantier. Enfin, une mesure environnementale compensatoire va être mise en place, consistant à créer une nouvelle zone humide. A terme, elle sera propice à l’accueil de l’avifaune, au nord du projet (par exemple, la Linotte mélodieuse ou le Chardonneret élégant).

Déboisement-défrichement : une opération en accord avec le calendrier de reproduction des espèces

Les opérations de déboisement et défrichement se tiendront dans le respect des normes environnementales en vigueur. La taille est dimensionnée de manière à limiter au maximum les effets sur les milieux naturels adjacents. Par ailleurs, la période d’intervention (avant le 15 février) a été arrêtée en accord avec le calendrier de reproduction des espèces.

Le demi-diffuseur de Coteaux-sur-Loire : un projet structurant pour le territoire

Le futur demi-diffuseur de Coteaux-sur-Loire représente un aménagement majeur destiné à améliorer l’accès au nord et à l’est du Bourgueillois, faciliter les mobilités domicile-travail ainsi que l’intervention des véhicules de secours et l’accès aux services de santé. Cet équipement permettra d’optimiser les déplacements des usagers tout en renforçant l’attractivité de la zone.

Prochaine étape, des diagnostics archéologiques se tiendront en mars 2026 dans le but de savoir si le terrain recèle des traces d’occupations humaines antérieures.