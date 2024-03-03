Aménagements
A85 : le tracé du demi-diffuseur de Coteaux-sur-Loire évolue
Depuis les phases d’études préliminaires et de concertation publique, le projet de demi-diffuseur sur l’A85 à Coteaux-sur-Loire a été enrichi des différents échanges avec les collectivités et les services de l’Etat. Il est aujourd’hui mature avec un tracé optimisé au service du territoire.
Telle une chenille qui devient papillon, l’aménagement s’est nourri de l’ensemble des études préalables au projet, du bilan de la concertation publique, de la démarche HQE™ Infrastructures Durables et des échanges constructifs avec les collectivités locales et les services de l’Etat. Ces derniers mois, le projet a débuté sa phase d’évolution durant laquelle l’aménagement subi des ajustements, fort de cette base solide. Aujourd’hui, c’est un tracé optimisé qui émerge, offrant le meilleur compromis pour répondre à l’ensemble des exigences techniques, environnementales et satisfaire aux besoins du territoire.
Ce qui a évolué depuis la concertation publique
Le tracé de la bretelle de sortie a été légèrement modifié afin de réduire l’emprise du projet sur la zone humide identifiée lors des inspections écologiques, ceci dans le respect de la démarche ERC (Eviter, Réduire, Compenser).
L’aménagement d’un carrefour giratoire au nord est apparu inadapté et consommateur d’emprises foncières dans le contexte local. Il a donc été remplacé par un aménagement en carrefour en T, tout aussi sécurisé et permettant de limiter les impacts sur la zone humide. Cet aménagement a également été validé, après concertation, par le Conseil départemental d’Indre-et-Loire, futur gestionnaire, qui a également en charge le recalibrage de la RD71 et le raccordement de la RD71 à la RD35.
L’aménagement du demi-diffuseur comprend :
- Une bretelle d’entrée dans le sens Coteaux-sur-Loire (RD71) vers Tours
- Une bretelle de sortie dans le sens Tours vers Coteaux-sur-Loire (RD71)
- Les carrefours en T de raccordement à la voirie secondaire, dont une voie spéciale de tourne à gauche pour la bretelle d’entrée à l’autoroute A85
- La reprise de l’ouvrage pour renforcer le tablier existant et permettre une largeur roulable à 6,00 m (2 voies à 3,00m)
- Des systèmes de péage
- Un espace permettant d’accueillir un futur parking de covoiturage