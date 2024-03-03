A85 : le tracé du demi-diffuseur de Coteaux-sur-Loire évolue

Telle une chenille qui devient papillon, l’aménagement s’est nourri de l’ensemble des études préalables au projet, du bilan de la concertation publique, de la démarche HQE™ Infrastructures Durables et des échanges constructifs avec les collectivités locales et les services de l’Etat. Ces derniers mois, le projet a débuté sa phase d’évolution durant laquelle l’aménagement subi des ajustements, fort de cette base solide. Aujourd’hui, c’est un tracé optimisé qui émerge, offrant le meilleur compromis pour répondre à l’ensemble des exigences techniques, environnementales et satisfaire aux besoins du territoire.

Ce qui a évolué depuis la concertation publique

Le tracé de la bretelle de sortie a été légèrement modifié afin de réduire l’emprise du projet sur la zone humide identifiée lors des inspections écologiques, ceci dans le respect de la démarche ERC (Eviter, Réduire, Compenser).

L’aménagement d’un carrefour giratoire au nord est apparu inadapté et consommateur d’emprises foncières dans le contexte local. Il a donc été remplacé par un aménagement en carrefour en T, tout aussi sécurisé et permettant de limiter les impacts sur la zone humide. Cet aménagement a également été validé, après concertation, par le Conseil départemental d’Indre-et-Loire, futur gestionnaire, qui a également en charge le recalibrage de la RD71 et le raccordement de la RD71 à la RD35.

L’aménagement du demi-diffuseur comprend :