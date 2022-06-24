A85 : demi-diffuseur de Coteaux-sur-Loire | Une charte d’objectifs de Développement Durable signée

Avec le soutien de ses partenaires, VINCI Autoroutes s’engage dans une démarche de certification HQE™ Infrastructures Durables (délivrée par l'organisme Certivéa ). Cette démarche passe notamment par la mise en œuvre d’échanges co-constructifs avec les acteurs du territoire et d’une gestion exemplaire des projets pour protéger la biodiversité, la ressource en eau et le cadre de vie. Cela se traduit par la participation au développement d’offre de services pour le territoire, par l’optimisation des emprises foncières nécessaires au projet ou encore par l’évaluation des possibilités de réemploi et de valorisation des matériaux.

Cette démarche inédite et ambitieuse a été possible grâce à l’adhésion des élus et à l’engagement des co-financeurs de ces projets.