Dernière étape de notre covoiturage et non des moindres : la conduite sur un circuit automobile. Pour cela direction Montlhéry et son célèbre autodrome. Le test s’annonce beaucoup plus sportif. L’occasion d’essayer, sur chaussée mouillée ce jour-là, les chicanes et autres virages serrés du circuit afin de voir les réactions de la voiture.

Mise à part la conduite, des mesures de performance très précises sont aussi effectuées sur chacun des véhicules testés car le circuit de Linas-Montlhéry dispose d’un centre d’essai. Il permet notamment, à l’aide d’outils de mesures, d’avoir un panorama complet des performances réelles des voitures. Freinographe, débitmètre et autres radars permettent en effet de connaître les véritables distances d’arrêt, les consommations, les vitesses…des voitures en test.



Vous l’aurez compris, le métier de journaliste essayeur automobile est des plus complet. Il ne suffit pas simplement de conduire une voiture pour bien la décrypter !