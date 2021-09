Podcast : voyage dans le temps sur la Nationale 7

Thierry Dubois est une véritable encyclopédie vivante de cette route. Il connait donc chacun de ces garages, chaque restaurant, chaque publicité visible depuis le bord des voies. Et il les dessine dans ses albums ou pour la presse, avec un sens du détail saisissant. « J’ai toujours travaillé à dessiner le mieux possible les voitures et à restituer le mouvement (…) » explique-t-il. Il épluche également toutes les archives qu’il peut trouver sur cette route, compulse les témoignages et redonne vie, dans son travail, à un monde révolu.

Et pour lui la meilleure façon de voyager entre Paris et le sud de la France, c’est de prendre son temps et de rouler à bord d’une voiture ancienne : « C’est une façon de voyager dans le temps. Prendre une vieille route dans une vieille voiture, c’est se retrouver 60 ans en arrière », s’amuse-t-il, nous promettant que la magie opère à chaque fois.