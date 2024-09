Voyager en side-car, Sylvain Tesson en a l’habitude depuis de très nombreuses années. « La première fois que j’ai conduit un side-car c’était en Russie après la chute de l’empire soviétique. Il était de la marque Oural et j’ai trouvé que c’étaient des motocyclettes qui invitaient au voyage parce que rien n’arrête une Oural, pas même ses freins ! Et puis c’est une allégorie de l’amitié. On met son ami dans le panier et puis on se dit que si jamais le châssis qui relie le panier à la moto se brise, chacun vivra sa route et son itinéraire. »



L’un de ces voyages a donné lieu à un livre « Bérézina, en side-car avec Napoléon » sorti en 2015 aux Editions Guérin. Sylvain Tesson a par ailleurs parcouru avec ce type d’engins les routes, parfois même gelées, de nombreux pays, de la Mongolie au Vietnam en passant par l’Ukraine ou le Cambodge. Il s’agit définitivement de son moyen de locomotion préféré. « En side-car, on apprend l’art ultime du voyage qui est celui de la flânerie et on n’est pas obsédé par le défilement le plus rapide possible des lignes blanches sur le bas-côté. On a le temps de s’imprégner des paysages et de rencontrer les habitants. »