Toupinette nous a donné rendez-vous dans le nord de Paris, chez un client qu’elle est en train de livrer. Avant de prendre la route, nous prenons le temps de visiter la cabine de son Volvo. Et c’est presque un petit studio que nous découvrons, avec sa couchette, son frigo, et ses nombreux rangements pour stocker de la nourriture, des vêtements, une trousse de secours, ou encore des cartes routières. Il faut dire que le métier de chauffeur poids-lourd est soumis à de multiples aléas. Et il faut être prêt à tout instant à changer d’itinéraire ou à découcher, au gré de nouvelles livraisons, et à cause d’imprévus sur la route. Ce qui n’a pas toujours été simple pour Toupinette, par ailleurs maman de deux enfants et belle-mère de trois autres enfants. Il ne serait pourtant jamais venu à l’idée de Toupinette de changer de métier. Surtout pas ! Etre chauffeur poids-lourd était son rêve de petite fille, qu’elle a réalisé après une première carrière dans le commerce. Et il suffit de la voir au volant de son engin de plusieurs dizaines de tonnes pour comprendre son bonheur. Il est d’ailleurs temps de prendre la route avec elle.