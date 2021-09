Podcast : Profession, femme en jaune

« On a toujours une tâche à effectuer et c’est vraiment différent tous les jours, il n’y a pas de routine dans ce métier », nous explique Graziella, et c’est ce qu’elle apprécie particulièrement. Y compris quand il s’agit de s’assurer de la propreté des aires de repos et de leurs sanitaires. Suivre Graziella dans cette tâche, c’est vérifier que nos compatriotes ne sont pas toujours très respectueux de la propreté des lieux qu’ils fréquentent. « Parfois je me demande comment une personne peut refermer la porte derrière elle, tout en sachant qu’elle a laissé les lieux aussi sales. Mais ça arrive malheureusement et on est là pour veiller ». Il en faut plus pour entamer la bonne humeur et la volonté de Graziella. Il n’empêche. 25 tonnes d’ordures sont ramassées chaque jour sur les autoroutes de France. Les ramasser représente un travail colossal pour les hommes et les femmes en jaune. Et leur sécurité est en jeu quand il faut aller récupérer ces déchets sur les voies. Notamment les bouteilles d’urine jetées en grand nombre. « Il faut savoir qu’on met notre vie en danger pour ramasser ce genre d’objets » rappelle Graziella.