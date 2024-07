« J’ai fait un truc il y a plus de 15 ans qui a duré moins de 50 secondes et on m’en parle encore aujourd’hui, c’est complètement dingue ! » plaisante-t-il. Pourtant, son destin sportif n’était pas tout tracé. « Je savais que j’avais quelque chose d’à part quand j’étais plus petit, j’ai senti que j’étais différent des autres » déclare Alain Bernard. Pas seulement physiquement, mais globalement. Car même s’il souhaitait devenir joueur de football comme beaucoup d’enfants de son âge à l’époque, c’est dans l’eau qu’il était le plus à l’aise.