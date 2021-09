Guillaume passe son temps à composer : avec les bouchons, les annulations de rendez-vous, les demandes de courses… et pour ce faire, il travaille avec un réseau de conducteurs de taxis. Il a toujours pour objectif de satisfaire le client. Et justement, un premier client se retrouve à l’arrière de son taxi, il n’est pas l’un de ses clients réguliers mais peu importe, il prend le temps de discuter avec lui et de faire connaissance. Car Guillaume peut vite se transformer en confident. Il suit certaines personnes en traitement pendant des semaines voire des années, il les conduit une à deux fois par semaine à l’hôpital et cela créé forcément des liens. Guillaume n’hésite pas non plus à se raconter, lui qui ne conduit jamais quand il arrive à prendre quelques jours de congés ! Voilà huit ans qu’il a décidé d’épouser cette carrière de taxi médicalisé, et vous l’entendrez, il ne l’a jamais regretté.