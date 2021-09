Bien équipés de votre badge télépéage Ulys, vous profitez pleinement de tous ses avantages : paiement sans contact, info-trafic en temps réel, géolocalisation des bornes de recharge électrique partout en France, informations sur l’ensemble des services proposés sur les aires, assistance au conducteur ou encore Club Avantages permettant de bénéficier de multiples promotions et bons plans…

Vous souhaitez allez plus loin en partant l’esprit tranquille lors de vos déplacements sur et hors autoroute ? Bonne nouvelle Ulys a pensé à vous ! Découvrez 3 nouvelles options qui vous garantiront des voyages en tout sérénité.



Ulys Relax

Activable en 1 clic pour chaque trajet que vous souhaitez couvrir, l’option Relax vous assure notamment en cas de panne, de crevaison ou de bris de glace. Bénéficiez ainsi pour 4,99€ par voyage, d’un pack de services comprenant :

Une garantie panne mécanique et pneumatique sur et hors autoroute*

Un bilan complet de votre véhicule dans les centres auto Feu Vert

Une hotline dédiée

En savoir plus

Ulys Zen

Avez l’option Zen, fini les tracas en cas d’accidents. Votre franchise d’assurance vous est remboursée à hauteur de 450 euros. Que vous rouliez sur autoroute ou hors autoroute, l’option Zen vous couvre pour tout accident survenant dans les 7 jours suivant l’utilisation de votre badge au péage. Gratuite les mois où vous n’utilisez pas votre badge, l’option est également sans engagement, résiliable à tout moment depuis votre espace abonné Ulys. Avec l’option Zen, vos trajets du quotidien n’ont jamais été aussi sûr !



En savoir plus

Ulys Smart

Que vous soyez un gros rouleur ou non, votre permis de conduire est indispensable dans votre vie quotidienne. Déplacements personnels ou bien professionnels il vous garantit une liberté indispensable. Grâce à l’option Smart, protégez votre permis en profitant d’un accompagnement personnalisé autour de 2 grands thèmes :

Récupération de points : Finies les démarches fastidieuses pour récupérer vos précieux points. Ulys vous met en relation avec des experts qui vous accompagnent dans toutes vos actions : Localisation d’un stage près de chez vous, inscription et in fine récupération des points.

: Finies les démarches fastidieuses pour récupérer vos précieux points. Ulys vous met en relation avec des experts qui vous accompagnent dans toutes vos actions : Localisation d’un stage près de chez vous, inscription et in fine récupération des points. Conseils juridiques : il n’est pas toujours évident de connaitre la législation automobile sur le bout des doigts. Avec l’option Smart, des experts sont à votre écoute dans tous les domaines liés à l’auto (civil, administratif ou pénal).

En complément, un guide juridique en ligne vous permettra d’accéder à plus de 2 000 questions/réponses regroupées en 5 grandes thématiques : infractions, permis de conduire, transactions, mobilité, consommation.

En savoir plus