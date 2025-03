Sur l’autoroute, à chacun son burger !

Craquez pour un burger « gastro »

Même sur l’autoroute, faites-vous plaisir avec des saveurs et des textures plus raffinées ! Certains de nos restaurants proposent des burgers « gastros » dignes de grands chefs. Sur l’aire de Saint-Laurent-du-Manoire (Dordogne, A89), les deux recettes du « Montmartre » (bœuf, reblochon, sauce douce aux épices) et du « Champs-Elysées » (bœuf, emmental, sauce fumée) ont été élaborées par un chef « Meilleur Ouvrier de France ». Sur les aires Arzens sud et nord (Aude, A61), le chef étoilé carcassonnais Franck Putelat prépare un délicieux burger à base de saucisse confite de Toulouse. Enfin pour une pause « très » gourmande, osez le burger « sud-ouest » proposé sur nos aires par l’enseigne le Bistronome : un steak charolais entouré de buns briochés et agrémenté de tome de brebis, de jambon cru et de confit d’oignon. Un vrai régal !