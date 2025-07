De passage sur le réseau VINCI Autoroutes cet été ? Profitez-en pour vous reposer ! Les « espaces sieste » de la Fondation VINCI Autoroutes vous attendent sur 12 aires tous les vendredis et samedis. Vous y trouverez un dispositif propice au repos comme des coussins géants installés dans des zones calmes et ombragées. Nos équipiers vous distribueront des « kits sieste » (masques et bouchons d’oreilles) pour vous isoler de la lumière et du bruit. Un podcast exclusif vous accompagnera dans ce moment de détente, avant de reprendre la route en toute sécurité. De passage en région parisienne ou dans la Drôme les 18 et 19 juillet 2025 ? Les aires de Limours-Janvry (A10) et de Saint-Rambert (A7) se transforment en « aires de la sieste » ! Venez rencontrer un spécialiste du sommeil qui vous donnera des conseils pour une bonne hygiène de sommeil. Un coach sportif sera également présent avec au programme : étirements et détente !



Découvrez la liste des « espaces sieste » de la Fondation VINCI Autoroutes :