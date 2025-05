La mobilité électrique sur autoroute : vos questions, nos réponses

Comment payer ma recharge électrique sur autoroute ?

Vous payez votre recharge directement sur la borne, par carte bancaire ou au moyen d’une carte de l’un des principaux opérateurs de bornes de recharge. La carte Ulys Electric, pour particuliers, et la carte Ulys Electric pro permettent de payer votre recharge sur 100% des bornes, sur autoroute comme partout en France.



Comment utiliser une borne de recharge électrique sur autoroute ?

En arrivant sur l’aire, repérez les panneaux indiquant la station de recharge électrique. Chaque borne indique un mode d’emploi.



Pour lancer une charge :

Sélectionnez votre point de charge

Badgez votre carte d’abonnement sur le lecteur des cartes d’abonnement, ou votre carte bancaire sur le terminal de paiement sans contact, ou scannez le QR code avec votre smartphone

Branchez votre véhicule à la prise choisie

Pour arrêter une charge :

Sélectionnez votre point de charge

Badgez votre carte d’abonnement sur le lecteur des cartes d’abonnement, ou votre carte bancaire sur le terminal de paiement sans contact, ou scannez le QR code avec votre smartphone

Débranchez votre véhicule et reposez le câble



Rechargez-vous à 80%, c’est suffisant ! La recharge des 20% restants vous prendra trop de temps. Une fois votre véhicule chargé, pensez à libérer la place pour permettre aux autres conducteurs de pouvoir se charger à leur tour.

Si la borne ne fonctionne pas ou si vous rencontrez un problème lors de la charge, contactez à tout moment le service client de l’opérateur dont le numéro est affiché sur la borne.



Avec quels types de prises puis-je me recharger sur autoroute ?

Les stations de recharge présentes sur autoroute proposent toujours 3 standards de prises permettant à tous les véhicules électriques de pouvoir se recharger :

Combo CCS : la prise la plus utilisée, standard européen pour la recharge ultra-rapide qui permet une puissance de recharge maximum de 350 kW

Type 2 : adapté à certains véhicules, ce type de prise permet une recharge jusqu’à 22 kW

CHAdeMO : permet une recharge jusqu’à 50 kW Ces deux dernières prises (Type 2 et CHAdeMO) sont présentes sur au moins une borne par station.



Combien dure en moyenne une recharge électrique sur l’autoroute ?

Les bornes haute puissance (>150 kW ) disponibles sur l’ensemble de nos aires de services permettent de recharger jusqu’à 80% de la batterie en une durée comprise entre 20 et 30 minutes (soit le temps moyen d’une pause) en fonction du véhicule et du niveau de votre batterie au moment de la recharge.

Pour les véhicules non équipés de prise de charge ultra-rapide, des bornes rapides (50 kW) ou des bornes standard (22 kW) sont également disponibles sur l’ensemble de nos aires de services. Ces bornes permettent un complément de recharge (50 à 100 km d’autonomie) en 30 minutes.



Dois-je charger ma batterie à 100% lors d’un long trajet ?

Plus la batterie de votre véhicule est chargée, plus la puissance acceptée diminue. À partir de 80%, il est donc plus efficace de se débrancher et de reprendre la route. Si vous devez effectuer un long trajet sur autoroute, privilégiez des arrêts plus fréquents et des temps de recharge plus courts.



Comment optimiser ma consommation électrique sur autoroute ?

La consommation d’un véhicule électrique dépend de plusieurs facteurs. Les températures extrêmes ont une grande influence sur la consommation. La vitesse a également un impact important. La topographie joue aussi un rôle : votre véhicule consomme plus en montée mais il récupère de l’énergie en descente (à chaque fois que vous relâchez l’accélérateur, la rotation des roues produit du courant électrique qui est renvoyé vers la batterie). La charge du véhicule ou l’utilisation de la climatisation ont également une incidence sur votre consommation.