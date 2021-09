Paradoxalement, l’ancien château-fort de Castries a forgé sa réputation actuelle sur son versant le plus bucolique : son parc. C’est à ce dernier qu’il doit son surnom de "petit Versailles du Languedoc". Petit, le jardin ne l’est pourtant pas vraiment, lui qui s’étend sur une quinzaine d’hectares depuis les terrasses de la cour d’honneur. Il possède cependant un réel point commun avec celui du roi, qui est d’avoir été conçu par le renommé André Le Nôtre. De quoi expliquer un agencement typique des jardins à la française, faisant la part belle aux pelouses géométriques, aux allées rectilignes et aux plans d’eau. A ce titre, le château de Castries possède une singularité, son aqueduc, chargé d’alimenter en eau les fontaines du parc et le château lui-même. Long de presque 7km et d’une grande modernité pour l’époque, il est le plus long ouvrage hydraulique privé de France. En suivant le chemin de randonnée qui le longe désormais, vous pourriez arriver jusqu’aux Grands Arcs et au centre historique du village.