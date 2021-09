La route des volcans d'Auvergne

le chemin des Muletiers pour atteindre le sommet

Le Parc naturel régional des volcans d’Auvergne s’étend de la chaîne des Puys, au nord, au plateau de l’Aubrac, au sud. Les deux réserves naturelles, la vallée de Chaudefour et les sagnes de La Godivelle, ont permis à la faune et à la flore locales de se développer. Les chemins de randonnée du parc sont faciles à suivre, même si ces paysages vallonnés vous obligent à descendre et à monter en permanence. Prairies, pelouses, landes d’altitude, tourbière, le décor change sans cesse. Des milliers d’années après la colère volcanique, le vert des sapins a remplacé le rouge de la lave. L’expression la plus agressive de Dame nature réside sans doute dans la droséra à feuilles rondes, une plante carnivore aux épines vénéneuses. N’y risquez pas votre doigt. Comme les faucons pèlerins et les mouflons qui croisent par ici, prenez plutôt de la hauteur.



Le puy Pariou, dans la chaîne des Puys, culmine à 1 209m d’altitude. Deux chemins permettent d’atteindre son sommet : l’un passant par la forêt et l’autre par le flanc de la colline, avec un bel escalier fait de marches en chêne. Au terme de l’ascension, un cratère parfait, cercle de 90m de diamètre, s’offre à vos yeux. Un petit chemin vous emmène en son centre, verte prairie idéale pour un pique-nique.



Poursuivez votre route en rejoignant, par le bourg d’Orcines, le col de Ceyssat. De là, empruntez le chemin des Muletiers. D’abord verdoyant, il devient rapidement plus aride, car la végétation fait place à des graviers et à des roches. Au bout de la route des volcans, apparaît le puy de Dôme, haut de 1 485m. Vieux de 11 000 ans, ce cratère est le plus célèbre de la région. Prenez un moment pour visiter le temple de Mercure, vestige de la période gallo-romaine. Vous pouvez également vous détendre en prenant un rafraîchissement à l’une des deux buvettes, saluer le départ des parapentes ou accueillir les touristes peu courageux qui ont choisi de venir en prenant le train panoramique. Le chemin des Chevriers permet de faire le tour du sommet. N’espérez pas un cratère, la lave n’a jamais percé la surface. Coincée au sous-sol, elle a donné cette forme caractéristique de dôme au volcan.