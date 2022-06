Vivons-nous une révolution électrique ?

On estime que 15 millions de véhicules électriques seront en circulation en France en 2035. Comment se passera alors leur recharge ? Dans la vie quotidienne, ça ne devrait pas poser de problème particulier. 90% des charges se feront au domicile des automobilistes ou sur leur lieu de travail. En revanche, dans ce contexte, la route des vacances devient un véritable défi. Et pour le réussir, il faut anticiper cette révolution électrique dès aujourd’hui. C’est ce à quoi travaille Louis Du Pasquier, chargé de la décarbonation des usagers à VINCI Autoroutes.

« On sait que l’on fait son plein de carburant très vite sur autoroute. Pour une voiture électrique c’est beaucoup plus long, de 15 à 30 minutes. Donc ça veut dire que scFhématiquement quand on voit le nombre de pompes à essence aujourd’hui, il va falloir six fois plus de bornes de recharge (…). Et dans nos scénarios, quand on prend la plus grosse aire de service, celle qui aura besoin de plus de bornes de recharge et qu’on regarde l’alimentation électrique dont elle aura besoin, c’est l’équivalent de l’alimentation de l’aéroport d’Orly ». Dans ce travail colossal, VINCI Autoroutes et ENEDIS travaillent de concert pour que les futurs grands départs en vacances se passent sans souci.