Podcast : Peut-on en finir avec les bouchons ?

Dans le début des années 2010, de nouveaux acteurs sont entrés en jeu, promettant de révolutionner notre mobilité quotidienne. Waze a annoncé vouloir déjouer le trafic. Citymapper devait simplifier la ville. Et Uber s’est posé en alternative à la voiture personnelle, et donc en acteur de la décongestion urbaine. Sauf que ça ne s’est pas passé comme ça. Camille Combe, auteur pour La fabrique de la cité du rapport « Pour en finir avec ( la fin de ) la congestion urbaine » a notamment analysé l’exemple new-yorkais. « On a eu un afflux massif des véhicules de transport avec chauffeur à partir de 2015, à tel point qu’aujourd’hui on a plus de courses réalisées avec les deux principaux services de VTC Uber et Lift qu’avec les medallion taxies, les fameux taxis jaunes. Et ces véhicules sont venus s’ajouter à une circulation déjà extrêmement dense et non pas apporter une réponse au sujet des embouteillages à New-York ».



Camille Combe parle même d’un cercle vicieux qui s’est mis en place. A contrario, il cite l’exemple de Singapour qui a su résoudre ce problème de la congestion grâce à une politique publique extrêmement interventionniste : instauration d’une politique de quotas pour limiter le nombre de voitures en circulation, création d’un péage urbain dynamique, investissements massifs dans les transports publics. Un choix qu’a fait également la ville d’Oslo.