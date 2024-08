A-t-on déjà vu une telle augmentation de l’offre de transports en Île-de-France sur un temps si court ? Au printemps dernier, à quelques semaines d’intervalle, le RER E a été prolongé à l’ouest de Paris. La ligne 14 du métro a également été étendue au nord et au sud, jusqu’à atteindre l’aéroport de Paris Orly et la ligne 11 a vu son terminus se décaler vers l’est. Et ce n’est qu’un début. C’est ce qu’assure la Région Île-de-France qui ne cesse de parler dans sa communication de révolution, liée à l’organisation des JO. « Ce n’est pas un hasard si tout a été livré entre les mois de mai et de juin, explique Kamel Ould Said, responsables des transports à la Région. Sans les jeux Olympiques, on aurait eu des dérapages dans les calendriers de chantier. »



Et cette inflation de l’offre de transports n’est pas terminée puisque d’ici 2032, les lignes 15, 16, 17 et 18 composant le Grand Paris Express seront livrées. « Je crois que c’est assez inédit ce qui se passe. Il y a plus de 8 milliards d’euros qui vont être investis entre 2023 et 2027 pour moderniser les transports et apporter de nouveaux projets de tramways, de bus à haute qualité de service et améliorer les RER B et D. Par ailleurs d’ici 2030, 10 milliards d’euros d’investissement sont prévus pour acheter de nouvelles rames de RER, Transilien et métro. »