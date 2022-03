La voiture de demain sera-t-elle un vélo ?

Avant de parvenir à cet objectif de ville apaisée, il y a donc encore de gros efforts à fournir. En 2020, 174 cyclistes ont été tués en France, c’est presque trente de plus qu’il y a dix ans. Et la circulation urbaine est encore loin aujourd’hui d’être harmonieuse. Mais le virage est amorcé. Et la filière vélo est en train de se développer d’un point de vue économique. A Paris, le nombre de magasins de cycles a doublé entre 2014 et 2020 et des nouvelles enseignes ouvrent sans cesse. On estime que d’ici 2025, il se sera vendu en France 1 million de vélos à assistance électrique. Et depuis deux étés, la fréquentation des vélos route et notamment « La Loire à vélo » explose. Faire du vélo est devenu un must touristique.

Il semblerait même que le vélo ne soit plus seulement une lubie de bobo urbain. Catherine Pilon en est convaincue. « On voit que le vélo se diffuse dans toutes les catégories socio-professionnelles. Le changement est en cours et on le voit dans les publicités, dans les films. Le vélo devient une culture de masse. ».

Selon elle, de nombreuses voitures de demain seront des vélos. Et c’est surtout la deuxième voiture des foyers qui pourrait devenir un cycle, qui pèse beaucoup moins dans le budget des ménages.