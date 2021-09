Podcast : la voiture a-t-elle un avenir ?

Avez-vous remarqué à quel point la voiture fait partie de nos vies ? Bien plus qu’un simple « déplaçoire », elle s’immisce dans tous les pans de notre quotidien, y compris les plus symboliques. Mathieu Flonneau, historien et maitre de conférence à l’école de droit de la Sorbonne, parle même de civilisation automobile. « Culturellement, cette civilisation (…) a à peu près un siècle. Mais elle est devenue signifiante socialement à partir de sa généralisation. Et donc l’automobile de masse est contemporaine en Europe de l’après seconde guerre mondiale et des 30 Glorieuses en France (…). L’automobile, et au-delà, l’écosystème automobile, ce que j’appelle l’automobilisme, structure notre rapport à la réalité et à la vie quotidienne ». Les références à la voiture sont innombrables dans les films (les road-movies), dans les livres ou dans les chansons. Même en philosophie, la voiture est devenue un sujet d’étude, depuis que Roland Barthes a comparé la DS aux cathédrales gothiques. Et notre rapport affectif à l’objet voiture est très fort, comme le rappelle Catherine Espinasse, psychosociologue : « Pour les séniors, la voiture a été un objet extraordinaire qui a eu une place fondamentale dans leurs vies. Elle représentait la liberté, l’autonomie. Et pour les femmes dans les années 70, il y avait une dimension d’émancipation, presque de féminisme ».