Le Brochet : un redoutable prédateur d’eau douce !

Reconnaissable à la coloration verdâtre de son dos et de ses flancs, le Brochet est un poisson tout en longueur pouvant atteindre jusqu’à 130cm pour 30kg ! Les jeunes individus sont recouverts de bandes jaunes le long du corps qui, plus tard, se divisent en pointillés clairs. Fait notable, le Brochet a environ 500 dents !



Occupant une vaste majorité des régions tempérées et froides de l'hémisphère nord, le Brochet est présent jusqu'en Grèce et dans le sud-est de la France, sous climat méditerranéen. L’espèce s’observe principalement dans les eaux douces et de bonne qualité stagnant ou à faible courant tels que les étangs, les bras morts de rivière, ou les fleuves. Il n’est toutefois pas rare de le voir nager dans les eaux saumâtres.



Chasseur solitaire et opportuniste, le Brochet se nourrit des proies les plus abondantes dans son milieu, à savoir poissons, écrevisses, amphibiens et autres vertébrés qu’il chasse dans les herbes aquatiques et capture par une soudaine accélération. En tant que prédateur, il participe ainsi à la bonne régulation des écosystèmes aquatiques.



A l’échelle de la France, le Brochet est victime de la raréfaction de ses milieux de reproduction, de l’anthropisation et de l’artificialisation des milieux. L’espèce et son habitat sont donc protégés. La destruction et l’enlèvement de ses œufs, la destruction ou la dégradation de ses lieux de reproduction sont également interdits.