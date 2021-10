Le Castor d’Europe : ingénieur de l’environnement !

Hôte caractéristique des milieux humides et des cours d’eau, le Castor est un bon indicateur de leur fonctionnement et de leur préservation.

Plus gros rongeur d’Europe, le Castor mesure jusqu’à 1,40m pour une masse pouvant atteindre 25kg. Il est reconnaissable à son pelage brun dense, son corps massif et ramassé et bien entendu sa queue plate.

Présent dans toute l’Eurasie, le Castor se rencontre sur une vaste zone allant de la France à la Russie et plus particulièrement des territoires caractérisés par la présence de fleuves tels que le Rhône, l'Elbe et le Danube ou de cours d’eau à faible pente et aux berges sont bien végétalisées qu’il affectionne particulièrement. Véritable ingénieur de l’environnement, le Castor participe à la préservation des zones humides et d’une faune inféodée à ses milieux grâce à ses barrages.



Espèce végétarienne et opportuniste, le Castor mange une grande quantité de végétaux ligneux, dont il consomme jusque l’écorce, ce à quoi peuvent s’ajouter des feuilles et fruits, ainsi que certaines plantes herbacées. Les reste de nourriture et les copeaux forment les réfectoires.



Victime comme la Loutre de la chasse et du braconnage pour sa fourrure, le Castor a lui aussi bien failli disparaitre de France au cours du XXe siècle. L’espèce a pu se maintenir grâce à une protection intégrale sur le territoire français et des programmes de réintroduction lui permettant de recoloniser peu à peu nos cours d’eaux.