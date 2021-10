La Loutre d’Europe : elle est de retour aux Joncquiers !

La Loutre est l’animal typique des milieux aquatiques de nos contrées. Celle-ci peut mesurer jusqu’à 120 cm de long pour une masse de 11 kg. Parfaitement adaptée à son milieu, elle possède un pelage marron foncé imperméable à l’eau lui assurant une protection contre le froid mais également un corps hydrodynamique et des pattes palmées lui permettant de se mouvoir sans difficulté dans l’eau pendant de longues heures.



La Loutre d'Europe se rencontre en Europe occidentale, en Afrique du Nord, et dans une grande partie de l'Asie jusqu'au Japon. En France, l’espèce recolonise peu à peu nos cours d’eau après en avoir été chassée au XIXe et XXe siècle jusqu’au seuil d’extinction.

Eau douce, saumâtre ou salée, la Loutre se montre peu exigeante quant au type de milieux aquatiques et habitats qu’elle fréquente, tant que la qualité de l’eau est bonne. Très mobile, elle peut régulièrement parcourir son territoire sur de grandes distances, territoire qu’elle marque de ses crottes (épreintes). Le couvert végétal et la tranquillité semblent jouer un rôle majeur dans le choix de ses gîtes (catiches).



Espèce mobile et opportuniste, la Loutre parcourt régulièrement son territoire à la recherche de nourriture. Son régime alimentaire varie selon les lieux, les saisons ou la disponibilité des proies. Elle capture essentiellement des poissons mais aussi beaucoup d‘amphibiens et d‘invertébrés aquatiques (écrevisses américaines), ainsi que des mammifères, des oiseaux, des reptiles et des insectes, proies secondaires qui permettent de compléter ses repas.



La loutre d’Europe sait faire preuve de résilience. Jadis, chassée et exploitée pour sa fourrure, elle a bien failli disparaître de France. Bénéficiant d’une protection intégrale sur le territoire français, celle-ci reconquiert peu à peu son territoire.