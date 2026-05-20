Autoroute A8
Aire de Vidauban Sud
L'Aire de Vidauban Sud vous accueille lors de vos trajets sur l'autoroute A8
Services disponibles sur l’aire :
Boutiques et restaurants disponibles sur l’aire :
Enseignes de carburant disponibles sur l'aire :
Tarifs des carburants :
Opérateurs de recharge électrique disponibles sur l'aire :
Prises disponibles :
En ce moment sur l’Aire de Vidauban Sud
Animations #BienArriver
Comme un air de vacances avant d’arriver à destination ! Les animations #BienArriver reviennent cet été du 3 juillet au 8 août 2026 sur 12 aires du réseau VINCI Autoroutes. Au programme : lecture, initiations sportives, sieste, opérations de prévention… De quoi transformer votre pause en moment de détente et de convivialité sur la route des vacances.
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Gilets Bleus
Pour fluidifier l'utilisation des stations de recharge cet été, nous reconduisons notre dispositif d’accompagnement sur les aires de services les plus fréquentées du réseau. Pour la 6e année consécutive, des équipiers spécialement formés, facilement identifiables grâce à leur gilet bleu (ou d’une autre couleur selon les aires), sont présents sur plus de 60 stations de recharge.
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Plus d’aires d’autoroute sur l’A8
Aix-en-Provence
Nice
Une nouvelle route commence avec UlysProfiter du télépéage