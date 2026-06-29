Alors que près de 64 % des Français choisissent la voiture pour partir en vacances, les aires du réseau VINCI Autoroutes se transforment et deviennent le lieu idéal pour se détendre et se reposer. Du 3 juillet au 8 août, 12 des principales aires du réseau deviennent des « étapes » #BienArriver. L’objectif ? Vous accueillir chaque week-end (le samedi, et parfois le vendredi) pour faire de votre pause un arrêt utile, agréable et revitalisant !



Sur place, chacun peut profiter d’espaces aménagés pour répondre à tous les besoins :

Des aires de pique-nique ombragées

ombragées Des zones détente , propices à la sieste

, propices à la sieste Des cabines bébé pour les familles

pour les familles Des espaces conviviaux pour se retrouver



Le tout dans un environnement pensé pour prendre le temps, s’oxygéner et reprendre la route en toute sécurité.