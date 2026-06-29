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Été 2026 : les animations #BienArriver de retour sur le réseau VINCI Autoroutes
Comme un air de vacances avant d’arriver à destination ! Les animations #BienArriver reviennent cet été du 3 juillet au 8 août 2026 sur 12 aires du réseau VINCI Autoroutes. Au programme : lecture, initiations sportives, sieste, opérations de prévention… De quoi transformer votre pause en moment de détente et de convivialité sur la route des vacances.
Les animations estivales #BienArriver reviennent du 3 juillet au 8 août 2026 sur 12 aires du réseau VINCI Autoroutes
Alors que près de 64 % des Français choisissent la voiture pour partir en vacances, les aires du réseau VINCI Autoroutes se transforment et deviennent le lieu idéal pour se détendre et se reposer. Du 3 juillet au 8 août, 12 des principales aires du réseau deviennent des « étapes » #BienArriver. L’objectif ? Vous accueillir chaque week-end (le samedi, et parfois le vendredi) pour faire de votre pause un arrêt utile, agréable et revitalisant !
Sur place, chacun peut profiter d’espaces aménagés pour répondre à tous les besoins :
- Des aires de pique-nique ombragées
- Des zones détente, propices à la sieste
- Des cabines bébé pour les familles
- Des espaces conviviaux pour se retrouver
Le tout dans un environnement pensé pour prendre le temps, s’oxygéner et reprendre la route en toute sécurité.
Loisirs, sport et découvertes : des animations pour tous les goûts
Des expériences locales et gourmandes
L’opération « Du champ à l’assiette » est reconduite cette année et vous permet de savourer des produits frais ou de repartir avec votre “potager de poche”. Producteurs locaux, artisans et partenaires régionaux vous proposent des animations valorisant les savoir-faire locaux : dégustation de fruits de saison, distribution de graines potagères ou encore ateliers créatifs et découvertes artisanales.
Des initiations sportives accessibles à tous
Besoin de vous dégourdir les jambes et faire le plein d’énergie ? Des activités sportives gratuites vous sont proposées. Au programme : escalade, tir à l’arc, boxe, judo, escrime et animations handisport. Ces initiations vous permettront de bouger en famille, quel que soit votre âge ou votre niveau. Un partenariat avec les Comités départementaux olympiques et sportifs qui fête ses 40 ans cette année !
Lire, se cultiver… et voyager autrement
La lecture est aussi à l’honneur avec l’opération « Lire, c’est voyager ; voyager, c’est lire » parrainée cette année par l’écrivain Hervé Le Tellier. Des bibliothèques à ciel ouvert vous attendent où vous pourrez repartir avec l’un des 12 livres (dont 2 livres jeunesse) sélectionnés par l’auteur et offerts par la Fondation VINCI Autoroutes. Des bénévoles de l’association « Lire et faire lire » seront également présents pour proposer des séances de lecture à voix haute pour les enfants.
Sécurité et prévention : voyagez reposé et en sécurité
Au cœur du dispositif, la Fondation VINCI Autoroutes sensibilise aux bons comportements sur la route. Plusieurs temps forts sont proposés sur les aires #BienArriver :
- Espaces dédiés à la sieste avec conseils de spécialistes
- Prévention des risques liés à la somnolence
- Campagne #StopMégots pour lutter contre les incendies
- Opération « Quand allez-vous percuter ? » sur la sécurité des intervenants sur autoroute.
L’objectif est de rappeler l’importance de faire des pauses régulières et adopter les bons réflexes pour une conduite responsable.
Avec les animations #BienArriver 2026, s’arrêter sur la route des vacances devient une expérience à part entière. Se détendre, s’amuser, découvrir, se cultiver ou simplement se reposer��… chaque pause contribue à un trajet plus agréable et plus sûr !
Découvrez le programme des animations #BienArriver 2026, cet été, sur le réseau VINCI Autoroutes :
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