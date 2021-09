Rendez-vous dans ces allées ensoleillées que vous trouvez dans le centre-ville de Nice. Non loin de la promenade des Anglais, votre exploration vous mène vers les deux places niçoises les plus emblématiques : Garibaldi et Masséna. Les amateurs de shopping trouveront dans ce quartier de la ville de nombreuses enseignes. Rendez-vous sur la Coulée verte, l’un des poumons de la ville, pour vous asseoir en terrasse et savourer un rafraîchissement.



De l’autre côté de la colline du château, vous attend la vieille ville. Promenez-vous dans cet enchevêtrement de ruelles couleur ocre où flotte un parfum d’Italie, et rendez-vous sur le cours Saleya. Il vous accueille, à proximité de l’opéra, avec ses marchés agricoles colorés où fruits, légumes et fleurs parfument subtilement votre flânerie.

C’est l’endroit idéal pour déguster la fameuse socca, une spécialité niçoise à base de pois chiche. De retour sur la promenade des Anglais, il ne vous reste plus qu’à vous asseoir sur les fameuses chaises bleues pour regarder le jour se coucher et rêver aux prochaines aventures qui vous attendent à Nice.